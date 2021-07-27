Урезание субсидий: экс-министр объяснил, почему пенсионерам придется платить на 700 гривен больше

Экс-министр объяснил, почему пенсионерам придется платить на 700 гривен больше / УНИАН

В Украине Кабинет министров планирует вполовину сократить нормы потребления коммунальных услуг при расчете субсидий. Об этом сообщает портал Обозреватель со ссылкой на расчета бывшего министра соцполитики Андрей Рева.

Он утверждает, что в квартире площадью 40 квадратных метров коммуналка в пределах социальных нормативов, который действуют на данный момент, обойдется в 2233 гривны. А согласно новым нормам начисления субсидий владелец жилья такой площади должен получить на 700 гривен меньше.

"С действующими нормативами такой пенсионер получит 1779,9 гривен субсидии. А по новым правилам, которые урежут нормативы, уже 1035,8 гривен. То есть размер выплаты сократится более чем на 700 гривен. И если продолжить тратить по старому нормативу, то за коммуналку придется отдать на 700 гривен больше", − сказал он.

Что нужно знать о субсидиях:

размер скидки считается по формуле: доход на одного члена семьи, поделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%. Полученная цифра – тот процент общего дохода семьи, который можно отдавать на коммуналку. Затем считают стоимость коммунальных услуг по нормативу и от полученной цифры отнимают указанную часть дохода.

с уменьшением нормативов значительно сократится и размер субсидий;

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норматив на время карантина увеличили на 50%, а теперь его снова хотят поднять.

Читайте такжеОсталось немного подождать: в Минсоцполитики пообещали вскоре выплатить субсидии

Напомним, ранее писал, что Министерство социальной политики направило в регионы 1,1 млрд грн для выплаты субсидий на ЖКУ.

В банковские учреждения направили средства в сумме 1,1 млрд гривен для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Сообщалось, что субсидии будут выплачены получателям сразу за два месяца - май и июнь 2021 года.

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть субсидии-2021. По словам руководителя ведомства Марины Лазебной, всего в Украине запустят три программы верификации субсидий.

До того Кабмин поставил жесткие условия для получения субсидий. Лишить субсидий могут арендодателей, которые не задекларировали доходы; должников по коммуналке и ряд других категорий граждан.