Штрафи та нові цифри в платіжках: киян попередили про зміни при оплаті комуналки

У киян у платіжках з'явилися нові графи / УНІАН

Останнім часом кияни, які мають борги за комунальні послуги, почали отримувати платіжки з новими нарахуваннями: у квитанціях з'явилося по дві графи: "Інфляційна складова заборгованості" та "3% річних" (штрафи та пеня за несвоєчасну оплату комунальних послуг).

За словами голови Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, це пов'язано з тим, що у 2021 році Нафтогаз виставив нові ціни на газ для тепловиків. За його інформацією, Нафтогаз пропонує газ за ціною 7,42 грн / куб. м без урахування вартості розподілу, яка досягає 2,14 грн/куб. м, повідомляє ТСН.

"Фактично з 2021 київські комунальники купуватимуть газ за ціною 9 грн/куб.м, що майже вдвічі більше, ніж було в попередньому році", — говорить Попенко.

Він пояснив, що комунальні підприємства зможуть купувати газ у Нафтогазу за ціною 7,42 грн/куб.м тільки на умовах 50%-ної передоплати і повного розрахунку за газ до 20 числа наступного місяця.

"Якщо ж тепловики не мають можливості купити газ на умовах передоплати, вони можуть купувати його у Нафтогазу, але вже дорожче — як у "постачальника останньої надії" за ціною 11,42 грн/куб.м без вартості транспортування. За таких умов газ обійдеться тепловикам в 13,5 грн/куб.м, що в рази дорожче, ніж було в минулому опалювальному сезоні", — додав Попенко.

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У той же час фахівці радять жителям столиці не платити додаткові нарахування. Вони кажуть, що нові платежі однозначно не може бути обов'язковим, адже на це немає жодних законних підстав.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 28 грудня 2020 року прийняв рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діяти новий тариф буде до 31 Березня.

Як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку з зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.