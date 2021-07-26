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Штрафи та нові цифри в платіжках: киян попередили про зміни при оплаті комуналки

26 липня 2021, 12:49

Фахівці радять жителям столиці не платити додаткові нарахування.

Комуналку кияни оплатять по-новому
У киян у платіжках з'явилися нові графи / УНІАН

Останнім часом кияни, які мають борги за комунальні послуги, почали отримувати платіжки з новими нарахуваннями: у квитанціях з'явилося по дві графи: "Інфляційна складова заборгованості" та "3% річних" (штрафи та пеня за несвоєчасну оплату комунальних послуг).

За словами голови Союзу споживачів комунальних послуг Олега Попенка, це пов'язано з тим, що у 2021 році Нафтогаз виставив нові ціни на газ для тепловиків. За його інформацією, Нафтогаз пропонує газ за ціною 7,42 грн / куб. м без урахування вартості розподілу, яка досягає 2,14 грн/куб. м, повідомляє ТСН.

"Фактично з 2021 київські комунальники купуватимуть газ за ціною 9 грн/куб.м, що майже вдвічі більше, ніж було в попередньому році", — говорить Попенко.

Він пояснив, що комунальні підприємства зможуть купувати газ у Нафтогазу за ціною 7,42 грн/куб.м тільки на умовах 50%-ної передоплати і повного розрахунку за газ до 20 числа наступного місяця.

"Якщо ж тепловики не мають можливості купити газ на умовах передоплати, вони можуть купувати його у Нафтогазу, але вже дорожче — як у "постачальника останньої надії" за ціною 11,42 грн/куб.м без вартості транспортування. За таких умов газ обійдеться тепловикам в 13,5 грн/куб.м, що в рази дорожче, ніж було в минулому опалювальному сезоні", — додав Попенко.

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У той же час фахівці радять жителям столиці не платити додаткові нарахування. Вони кажуть, що нові платежі однозначно не може бути обов'язковим, адже на це немає жодних законних підстав.

читайте такожЗростання тарифів і липові борги: українців готують до змін в оплаті комуналки

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 28 грудня 2020 року прийняв рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діяти новий тариф буде до 31 Березня.

Як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку з зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

новини Києва коммуналка штрафи ЖКГ-тарифи нові тарифи
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