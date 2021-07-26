Штрафы и новые цифры в платежках: киевлян предупредили об изменениях при оплате коммуналки

У киевлян в платежках появились новые графы / УНИАН

В последнее время киевляне, имеющие долги за коммунальные услуги, начали получать платежки с новыми начислениями: в квитанциях появилось по две графы: "Инфляционная составляющая задолженности" и "3% годовых" (штрафы и пеня за несвоевременную оплату коммунальных услуг).

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, это связано с тем, что в 2021 году Нафтогаз выставил новые цены на газ для тепловиков. По его информации, Нафтогаз предлагает газ по цене 7,42 грн/куб. м без учета стоимости распределения, которая достигает 2,14 грн/куб. м., сообщает ТСН.

"Фактически с 2021 киевские коммунальщики будут покупать газ по цене 9 грн/куб. м, что почти вдвое больше, чем было в предыдущем году", — говорит Попенко.

Он объяснил, что коммунальные предприятия смогут покупать газ у Нафтогаза по цене 7,42 грн/куб. м только на условиях 50%-ной предоплаты и полного расчета за газ до 20 числа следующего месяца.

"Если же тепловики не имеют возможности купить газ на условиях предоплаты, они могут покупать его у Нафтогаза, но уже дороже — как у "поставщика последней надежды" по цене 11,42 грн/куб. м без стоимости транспортировки. При таких условиях газ обойдется тепловикам в 13,5 грн/куб. м, что в разы дороже, чем было в прошлом отопительном сезоне", — добавил Попенко.

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В то же время специалисты советуют жителям столицы не платить дополнительные начисления. Они говорят, что новые платежи однозначно не может быть обязательным, ведь на это нет никаких законных оснований.

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Напоним, Кабинет министров Украины 28 декабря 2020 года принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составит 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.

Как заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.