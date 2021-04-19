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Скільки коштуватиме Україні відновлення Донбасу: названо величезні суми

19 квітня 2021, 00:52

Україні доведеться відновлювати зруйновану в результаті бойових дій та окупації інфраструктуру - від доріг і водопроводів до залізниць і аеропортів.

війна на Донбасі
Втрати України від вторгнення Росії оцінюються мільярдами доларів/ Фото Reters

Втрати України з моменту вторгнення Росії та окупації частини Донецької та Луганської областей можуть скласти приблизно 78 мільярдів доларів. І це мінімальна сума збитку, який вже понесла Україна.

Як йдеться у статті видання Ділова столиця, за п'ять років – з 2014 по 2018-й - Україна втратила 51 мільярд доларів. Втрати за 2018 рік оцінюються в 13,5 млрд доларів. Варто зазначити, що ці підрахунки не враховують втрати активів, а також вплив економічної кризи, викликаної військовою агресією РФ, на інші регіони.

Після повернення ОРДЛО під контроль Києва одним з перших завдань України стане відновлення зруйнованої в результаті бойових дій і окупації інфраструктури - від доріг і водопроводів до залізниць і аеропортів. Скільки коштів на це буде потрібно, підрахувати неможливо.

За оцінкою аналітиків Віденського Інституту Міжнародних економічних досліджень, витрати на відновлення регіону можуть скласти 21,7 млрд доларів за 14 років - це в 4 рази перевищує витрати державного бюджету в 2021 році на медицину у всіх регіонах країни або в 5 разів - на освіту.

читайте такожЯк зупинити агресію Росії: однокурсник Путіна розкрив секретПри цьому витрати, найімовірніше, зростуть, оскільки цілу низку майбутніх витрат неможливо підрахувати через нестачу достовірної інформації. Наприклад, відомо про ризик потрапляння радіоактивних елементів у горизонти питної води через затоплення шахти Юнком, де за радянських часів стався ядерний вибух, дані про який досі засекречено Росією.

Гроші на регіон доведеться позичати, оскільки інвестори не готові будуть оплачувати відновлення ключової інфраструктури, зруйнованих доріг, ліній електропередач і систем водопостачання. Виходячи з розрахунків втрат економіки, оцінка вартості військової агресії РФ на Донбасі може перевищити 100 млрд доларів, а спроби стягнути кошти за руйнування Донбасу безпосередньо з Росії здаються примарними.

Війна на Донбасі - останні новини:

  • Президент України Володимир Зеленський розповів, чи хоче Путін закінчити війну.
  • Ексголова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж заявив, що у разі масштабного протистояння між Росією та Україною наслідки будуть трагічними для обох країн.
  • Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що компроміс щодо Донбасу можливий, якщо Кремль виведе свої війська і перестане вбивати українців.
  • Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що західні країни стануть допомагати Україні не на словах, а справами в тому випадку, якщо Росія почне масштабну воєнну операцію.

війна на Донбасі військова агресія РФ новини України
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