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Сколько будет стоить Украине восстановление Донбасса: названы огромные суммы

19 апреля 2021, 00:52
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Украине придется восстанавливать разрушенную в результате боевых действий и оккупации инфраструктуру - от дорог и водопроводов до железных дорог и аэропортов.

война на Донбассе
Потери Украины от вторжения России оцениваются миллиардами долларов/ Фото Reters

Потери Украины с момента вторжения России и оккупации части Донецкой и Луганской областей могут составить приблизительно 78 миллиардов долларов. И это минимальная сумма ущерба, который уже понесла Украина.

Как говорится в статье издания Деловая столица, за пять лет – с 2014 по 2018-й – Украина потеряла 51 миллиард долларов. Потери за 2018 год оцениваются в 13,5 млрд долларов. Стоит отметить, что эти подсчеты не учитывают потери активов, а также влияние экономического кризиса, вызванного военной агрессией РФ, на другие регионы.

После возвращения ОРДЛО под контроль Киева одной из первых задач Украины станет восстановление разрушенной в результате боевых действий и оккупации инфраструктуры - от дорог и водопроводов до железных дорог и аэропортов. Сколько средств на это потребуется, подсчитать невозможно.

По оценке аналитиков Венского института международных экономических исследований, расходы на восстановление региона могут составить 21,7 млрд долларов за 14 лет - это в 4 раза превышает расходы государственного бюджета в 2021 году на медицину во всех регионах страны или в 5 раз - на образование.

Читайте такжеКак остановить агрессию России: однокурсник Путина раскрыл секретПри этом расходы скорее всего вырастут, поскольку целый ряд будущих расходов невозможно подсчитать из-за недостатка достоверной информации. Например, известно о риске попадания радиоактивных элементов в горизонты питьевой воды из-за затопления шахты Юнком, где в советское время состоялся ядерный взрыв, данные о котором до сих пор засекречены Россией.

Деньги на регион придется занимать, поскольку инвесторы не готовы будут оплачивать восстановление ключевой инфраструктуры, разрушенных дорог, линий электропередач и систем водоснабжения. Исходя из расчетов потерь экономики, оценка стоимости военной агрессии РФ на Донбассе может превысить 100 млрд долларов, а попытки взыскать средства за разрушение Донбасса напрямую из России кажутся призрачными.

Война на Донбассе - последние новости:

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