Кравчук назвал важное условие для компромисса с РФ по поводу Донбасса

Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что компромисс по Донбассу возможен, если Кремль выведет свои войска и перестанет убивать украинцев.

По его словам, России нельзя ничего "отдавать", ведь ее цель - вся Украина. Об этом Кравчук заявил в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Кравчук напомнил, что недавно главари "ДНР" и "ЛНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с тремя просьбами. Во-первых, они просили предоставить ОРДЛО оружие и усилить их силы, потому что "мол, Украина готова к нападению". Во-вторых, признать "ЛНР" и "ДНР" как "государственные образования". И третье – принять их в состав России.

Читайте такжеГенерал ВСУ объяснил, готова ли армия вернуть Донбасс силой"Таким образом, мы должны осознавать, компромисс возможен при одном условии: Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территории, агрессию в Украине, перестать убивать украинских юношей и девушек. Тогда будем возрождать Донбасс, тогда компромиссы возможны. Без этого - никаких компромиссов", - сказал Кравчук.

Он добавил, что в Минских соглашениях нет ни слова о государственных образованиях, но есть условия особого статуса местного самоуправления.

Как сообщал Главред, российский журналист Константин Эггерт предположил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могли достичь негласной договоренности относительно Донбасса.

По его мнению, о ее наличии может свидетельствовать тот факт, если в обращении к Федеральному собранию 21 апреля Путин вдруг объявит о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" и/или взятии их под защиту России.