УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Журналист рассказал о возможной договоренности Байдена и Путина о Донбассе

16 апреля 2021, 11:15
Прослушать новость
Остановить

21 апреля президент РФ Владимир Путин может объявить о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" или взятии их под защиту России.

Байден Путин
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Российский журналист Константин Эггерт предположил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могли достичь негласной договоренности относительно Донбасса.

По его мнению, о ее наличии может свидетельствовать тот факт, если в обращении к Федеральному собранию 21 апреля Путин вдруг объявит о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" и/или взятии их под защиту России, передает DW.

"После той милитаристской истерики, которая третью неделю не стихает в кремлевских СМИ и провластных пабликах в соцсетях, трудно себе представить, что на будущей неделе Путин будет говорить только о распечатывании госрезервов для поддержки населения и новых налогах на "богатых", - отметил Эггерт.

Журналист добавил, что в случае если Путин выступит с заявлением относительно ОРДЛО, то России не избежать новых санкций.

"Ведь такой шаг будет означать фактическое, если не юридическое присоединение части украинской территории к России. Реакция Киева будет предсказуемо резкой и возмущенной, но, на самом деле, президент Зеленский сможет законно объявить о том, о чем говорил до этого полуофициально - минские соглашения мертвы и никто никогда не будет их выполнять", - написал Эггерт.

При этом журналист отметил, что это одна из возможных версий развития событий. По его словам, не исключено, что Путин дорожит минскими процессом, как главным инструментом давления на Украину, и не захочет его ломать.

"Но предположить, что Байден предложил Путину зафиксировать ситуацию такой, какая она есть сегодня, и больше ничего не предпринимать, логично. У президента США много других вызовов дома и один главный во внешней политике. Но зато какой - Китай. Ради того, чтобы не отвлекаться на происходящее в далеких и, по сути, ни на что не влияющих Донецке и Луганске, можно дать Путину спасти лицо и предупредить его: "Больше не делайте нам сюрпризов - нигде!", - резюмировал он.

Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.

ДНР санкции ЛНР Владимир Путин Джо Байден война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Журналист рассказал о возможной договоренности Байдена и Путина о Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Назван самый скоростной способ сбросить 20 килограммНазван самый скоростной способ сбросить 20 килограмм Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим"Появились первые кадры с шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" Чего ждать от России в небе над УкраинойЧего ждать от России в небе над Украиной Финалист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоуФиналист Голоса 2021 раскрыл свою песню для последнего эфира шоу У Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия АзоваУ Зеленского выдвинули РФ громкое обвинение из-за перекрытия Азова

Последние новости

11:24
Украинцев предупредили о резком росте коммунальных тарифов: что подорожает
11:05
Мошенники используют имена знаменитостей для вымогательства
11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
Реклама
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
Реклама
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
Реклама
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять