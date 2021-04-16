Журналист рассказал о возможной договоренности Байдена и Путина о Донбассе

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Российский журналист Константин Эггерт предположил, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могли достичь негласной договоренности относительно Донбасса.

По его мнению, о ее наличии может свидетельствовать тот факт, если в обращении к Федеральному собранию 21 апреля Путин вдруг объявит о признании так называемых "ЛНР" и "ДНР" и/или взятии их под защиту России, передает DW.

"После той милитаристской истерики, которая третью неделю не стихает в кремлевских СМИ и провластных пабликах в соцсетях, трудно себе представить, что на будущей неделе Путин будет говорить только о распечатывании госрезервов для поддержки населения и новых налогах на "богатых", - отметил Эггерт.

Журналист добавил, что в случае если Путин выступит с заявлением относительно ОРДЛО, то России не избежать новых санкций.

"Ведь такой шаг будет означать фактическое, если не юридическое присоединение части украинской территории к России. Реакция Киева будет предсказуемо резкой и возмущенной, но, на самом деле, президент Зеленский сможет законно объявить о том, о чем говорил до этого полуофициально - минские соглашения мертвы и никто никогда не будет их выполнять", - написал Эггерт.

При этом журналист отметил, что это одна из возможных версий развития событий. По его словам, не исключено, что Путин дорожит минскими процессом, как главным инструментом давления на Украину, и не захочет его ломать.

"Но предположить, что Байден предложил Путину зафиксировать ситуацию такой, какая она есть сегодня, и больше ничего не предпринимать, логично. У президента США много других вызовов дома и один главный во внешней политике. Но зато какой - Китай. Ради того, чтобы не отвлекаться на происходящее в далеких и, по сути, ни на что не влияющих Донецке и Луганске, можно дать Путину спасти лицо и предупредить его: "Больше не делайте нам сюрпризов - нигде!", - резюмировал он.

Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред: