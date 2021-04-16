Путин-Клутин: Байден перепутал фамилию президента России

Во время речи в Белом доме американский лидер оговорился. Он неправильно произнес фамилию Владимира Путина и чуть было не перепутал эскалацию и вакцинацию.
Президент США Джо Байден, выступая 15 апреля в Белом доме с речью, посвященной политике Вашингтона в отношении Москвы, несколько раз оговорился.
Американский лидер перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию президента РФ Владимира Путина. Речь Байдена опубликована на YоuTube- канале USA TODAY.
"Я также ясно дал понять президенту Клутину...", - сказал Байден.
После этого он сразу исправил допущенную ошибку: "Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе".
Кроме того, Байден чуть было не перепутал слово "эскалация" со словом "вакцинация".
"Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци... эскалации (отношений, - ред.) и конфликт с Россией", - сказал Байден.
Напомним, 18 марта президент США Джо Байден оговорился во время выступления перед камерами. Он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом. Выступление Байдена в администрации было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах.
10 марта Джо Байдена подвела память, когда он выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии.
В частности, 78-летний американский лидер забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства - Пентагона.
Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:
- 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
- В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
- НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.