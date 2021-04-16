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Путин-Клутин: Байден перепутал фамилию президента России

16 апреля 2021, 07:45
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Во время речи в Белом доме американский лидер оговорился. Он неправильно произнес фамилию Владимира Путина и чуть было не перепутал эскалацию и вакцинацию.

Джо Байден
Джо Байден оговорился перед камерами / Фото Reuters

Президент США Джо Байден, выступая 15 апреля в Белом доме с речью, посвященной политике Вашингтона в отношении Москвы, несколько раз оговорился.

Американский лидер перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию президента РФ Владимира Путина. Речь Байдена опубликована на YоuTube- канале USA TODAY.

"Я также ясно дал понять президенту Клутину...", - сказал Байден.

После этого он сразу исправил допущенную ошибку: "Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе".

Кроме того, Байден чуть было не перепутал слово "эскалация" со словом "вакцинация".

"Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци... эскалации (отношений, - ред.) и конфликт с Россией", - сказал Байден.

Напомним, 18 марта президент США Джо Байден оговорился во время выступления перед камерами. Он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом. Выступление Байдена в администрации было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах.

10 марта Джо Байдена подвела память, когда он выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии.

В частности, 78-летний американский лидер забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства - Пентагона.

Новые санкции США против России - о чем ранее сообщал Главред:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели новые ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России уже отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.

новости США Владимир Путин санкции против России Джо Байден
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