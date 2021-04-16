Путин-Клутин: Байден перепутал фамилию президента России

Джо Байден оговорился перед камерами / Фото Reuters

Президент США Джо Байден, выступая 15 апреля в Белом доме с речью, посвященной политике Вашингтона в отношении Москвы, несколько раз оговорился.

Американский лидер перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию президента РФ Владимира Путина. Речь Байдена опубликована на YоuTube- канале USA TODAY.

"Я также ясно дал понять президенту Клутину...", - сказал Байден.

После этого он сразу исправил допущенную ошибку: "Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе".

Кроме того, Байден чуть было не перепутал слово "эскалация" со словом "вакцинация".

"Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакци... эскалации (отношений, - ред.) и конфликт с Россией", - сказал Байден.

Напомним, 18 марта президент США Джо Байден оговорился во время выступления перед камерами. Он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом. Выступление Байдена в администрации было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах.

10 марта Джо Байдена подвела память, когда он выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии.

В частности, 78-летний американский лидер забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства - Пентагона.

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