Байден случайно "назначил" Камалу Харрис президентом

Байден назвал Камалу Харрис "нашим президентом" / Фото Reuters

Президент США Джо Байден во время выступления перед камерами оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.

Инцидент произошел 18 марта. Видеозапись фрагмента речи с оговоркой разлетелась по соцсетям и YouTube-каналам.

Выступление Байдена в администрации было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис "нашим президентом".

При этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он даже не заметил своей ошибки.

Напомним: