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Байден случайно "назначил" Камалу Харрис президентом

19 марта 2021, 07:33
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Глава Белого дома оговорился во время выступления перед камерами и даже не заметил.

Байден назвал Камалу Харрис "нашим президентом" / Фото Reuters

Президент США Джо Байден во время выступления перед камерами оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.

Инцидент произошел 18 марта. Видеозапись фрагмента речи с оговоркой разлетелась по соцсетям и YouTube-каналам.

Выступление Байдена в администрации было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис "нашим президентом".

При этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он даже не заметил своей ошибки.

Напомним:

  • 10 марта Джо Байдена подвела память, когда он выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии.
  • В частности, 78-летний американский лидер забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства - Пентагона.
  • В октябре 2020 года тогда еще кандидат в президенты США Джо Байден неверно назвал имя Дональда Трампа. Он окрестил его Джорджем, вероятнее всего, перепутав Трампа с бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим.
  • В марте прошлого года сайт американского журнала Forbes опубликовал статью, в которой обсуждалось, есть ли у Джо Байдена деменция. Позже эта статься была удалена.

новости США Джо Байден Камала Харрис
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