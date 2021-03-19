Байден случайно "назначил" Камалу Харрис президентом

Глава Белого дома оговорился во время выступления перед камерами и даже не заметил.
Президент США Джо Байден во время выступления перед камерами оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис президентом.
Инцидент произошел 18 марта. Видеозапись фрагмента речи с оговоркой разлетелась по соцсетям и YouTube-каналам.
Выступление Байдена в администрации было посвящено темпам вакцинации в Соединенных Штатах. Говоря о вакцинации в Аризоне, Байден назвал Харрис "нашим президентом".
При этом никто из присутствовавших не поправил главу Белого дома, а сам он даже не заметил своей ошибки.
Напомним:
- 10 марта Джо Байдена подвела память, когда он выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии.
- В частности, 78-летний американский лидер забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства - Пентагона.
- В октябре 2020 года тогда еще кандидат в президенты США Джо Байден неверно назвал имя Дональда Трампа. Он окрестил его Джорджем, вероятнее всего, перепутав Трампа с бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим.
- В марте прошлого года сайт американского журнала Forbes опубликовал статью, в которой обсуждалось, есть ли у Джо Байдена деменция. Позже эта статься была удалена.
Автор: Анна Багрий