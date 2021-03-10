Байден запамятовал и оконфузился на публике

Джо Байден / Фото Reuters

Президента США Джо Байдена подвела память, когда он выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии.

В частности, 78-летний американский лидер забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства - Пентагона. На инцидент обратил внимание британский таблоид The Sun.

Отрывок видеозаписи церемонии разлетелся по YouTube. Произнося речь, Байден вдруг замялся и вместо имени Ллойда Остина произнес "парень вон там".

"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", — сказал Байден, говоря об Остине.

К слову, во время этого же мероприятия президент США уже называл имя министра обороны, читая текст с телесуфлера.

Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в "этих ребят".

Напомним: