Байден запамятовал и оконфузился на публике

Инцидент произошел во время выступления президента США с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии.
Президента США Джо Байдена подвела память, когда он выступал с речью, посвященной женщинам-военнослужащим в рядах американской армии.
В частности, 78-летний американский лидер забыл имя министра обороны Ллойда Остина и название возглавляемого им ведомства - Пентагона. На инцидент обратил внимание британский таблоид The Sun.
Отрывок видеозаписи церемонии разлетелся по YouTube. Произнося речь, Байден вдруг замялся и вместо имени Ллойда Остина произнес "парень вон там".
"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", — сказал Байден, говоря об Остине.
К слову, во время этого же мероприятия президент США уже называл имя министра обороны, читая текст с телесуфлера.
Также глава Белого дома забыл, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в "этих ребят".
Напомним:
- В октябре 2020 года тогда еще кандидат в президенты США Джо Байден неверно назвал имя Дональда Трампа. Он окрестил его Джорджем, вероятнее всего, перепутав Трампа с бывшим главой государства Джорджем Бушем-младшим.
- В марте прошлого года сайт американского журнала Forbes опубликовал статью, в которой обсуждалось, есть ли у Джо Байдена деменция. Позже эта статься была удалена.