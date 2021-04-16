Байден выступил с важным заявлением из-за агрессии России против Украины

Джо Байден сделал важное заявление / Reuters

Президент США Джо Байден в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил, что США полностью поддерживают Украину.

По словам Байдена, он подчеркнул, что настало время для деэскалации на Донбассе.

"Я дал понять президенту РФ Владимиру Путину, что США продолжают поддерживать наших партнеров и союзников в Европе. Мы непоколебимы. И я выразил свою озабоченность насчет наращивания российских военных сил на границе с Украиной и в оккупированном Крыму", – сказал Байден.

По его словам, США уже подтвердили поддержку суверенитета и целостности Украины.

"Теперь пришло время провести деэскалацию этого конфликта. Мы должны двигаться вперед, ведя вдумчивый диалог. США готовы конструктивно продолжать двигаться вперед в этом процессе", – добавил Байден в своем видеообращении.

При этом Байден заявил, что предложил президенту РФ встретиться в Европе уже этим летом, чтобы решить ряд вопросов, которые накопились за долгое время.

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По словам Байдена, он во время беседы выразил убеждение, что личные, прямые контакты между главами государств очень важны для налаживания отношений между странами. Как отметил президент США, его российский коллега согласился с этим.

"В этой связи я предложил лично встретиться этим летом в Европе в рамках саммита, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются наши страны", — сказал Байден.

Байден также высказался относительно Северного потока-2. По его словам, это сложный вопрос, который влияет на союзников США в Европе.

Он подчеркнул, что длительное время выступает против его строительства и делал это еще до того, как выиграл президентские выборы в 2020 году.

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