Вартість проїзду в Києві злетить: названа гранична сума

У Києві подорожчає проїзд / ТСН

В Києві подорожчає проїзд у метро і наземному громадському транспорті.

Як розповів депутат Київської міськради Дмитро Білоцерківець, наразі питання встановлення нового тарифу розглядають профільні комісії міської ради столиці.

При цьому влада стверджує, що вартість проїзду не підскочить за 20 гривень.

За його словами, нова вартість квитків повинна стати компромісною і для перевізників, і для пасажирів.

Зараз комунальні перевізники працюють в мінус - зі столичного бюджету доводиться компенсувати мільярдні збитки, зазначив радник мера.

Білоцерківець підкреслює, що насамперед має бути "проста і зручна формула для всіх".

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"Якщо ціна за паливо, електроенергію зростає, то і збільшується проїзд. Ні 25 гривень, ні 20 - не буде", - стверджує депутат.

Він також додав, що в даний час серед депутатів йде активна дискусія, яким може бути тариф.

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