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Вартість проїзду в Києві злетить: названа гранична сума

20 травня 2021, 22:34
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Нова вартість квитків повинна стати компромісною і для перевізників, і для пасажирів.

На Київщині зріє бунт проти підвищення цін на проїзд
У Києві подорожчає проїзд / ТСН

В Києві подорожчає проїзд у метро і наземному громадському транспорті.

Як розповів депутат Київської міськради Дмитро Білоцерківець, наразі питання встановлення нового тарифу розглядають профільні комісії міської ради столиці.

При цьому влада стверджує, що вартість проїзду не підскочить за 20 гривень.

За його словами, нова вартість квитків повинна стати компромісною і для перевізників, і для пасажирів.

Зараз комунальні перевізники працюють в мінус - зі столичного бюджету доводиться компенсувати мільярдні збитки, зазначив радник мера.

Білоцерківець підкреслює, що насамперед має бути "проста і зручна формула для всіх".

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"Якщо ціна за паливо, електроенергію зростає, то і збільшується проїзд. Ні 25 гривень, ні 20 - не буде", - стверджує депутат.

Він також додав, що в даний час серед депутатів йде активна дискусія, яким може бути тариф.

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Підвищення тарифів на проїзд у Києві - про що раніше повідомляв Главред

  • Раніше в КМДА заявили про те, що рішення про підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Києва приймається тільки після проведення відповідних процедур і розрахунків.
  • Як відомо, перевізники в Україні планували підвищити вартість проїзду у маршрутках і автобусах відразу після закінчення коронавірусного локдауну.
  • Нагадаємо, раніше в Міністерстві інфраструктури заявляли, що маршрутки в Києві та інших містах України збираються заборонити. У рамках реформи громадського транспорту їх замінять іншими видами транспорту.

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