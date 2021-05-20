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Стоимость проезда в Киеве взлетит: названа предельная сумма

20 мая 2021, 22:34
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Новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров.

На Киевщине зреет бунт против повышения цен на проезд
В Киеве подорожает проезд / ТСН

В Киеве подорожает проезд в метро и наземном общественном транспорте.

Как рассказал депутат Киевского горсовета Дмитрий Белоцерковец, в настоящее время вопрос установления нового тарифа рассматривают профильные комиссии городского совета столицы.

При этом власти утверждают, что стоимость проезда не подскочит за 20 гривен.

По его словам, новая стоимость билетов должна стать компромиссной и для перевозчиков, и для пассажиров.

Сейчас коммунальные перевозчики работают в минус - из столичного бюджета приходится компенсировать миллиардные убытки, отметил советник мэра.

Белоцерковец подчеркивает, что прежде всего должна быть "простая и удобная формула для всех".

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"Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд. Ни 25 гривен, ни 20 - не будет", - утверждает депутат.

Он также добавил, что в настоящее время среди депутатов идет активная дискуссия, каким может быть тариф.

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Повышение тарифов на проезд в Киеве - о чем ранее сообщал Главред

  • Ранее в КГГА заявили о том, что решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Киева принимается только после проведения соответствующих процедур и расчетов.
  • Как известно, перевозчики в Украине планировали повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах сразу после окончания коронавирусного локдауна.
  • Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры заявляли, что маршрутки в Киеве и других городах Украины собираются запретить. В рамках реформы общественного транспорта их заменят другими видами транспорта.

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