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Транзит газу через Україну і запуск СП-2: у Києві зробили різке попередження Росії

2 червня 2021, 16:54

Україна використовуватиме свою газотранспортну систему навіть у разі відсутності транзиту газу з Росії до Європи, заявили в ГТС.

Українська ГТС
Україна не має наміру враховувати обіцянки Кремля щодо прокачування газу через українську ГТС / УНІАН

Обіцянок Москви щодо прокачування газу через українську ГТС недостатньо для Києва. Україна враховуватиме гарантії тільки США і Євросоюзу, а не держави-агресора. Якщо транзит припиниться, українська держава використовуватиме газотранспортну систему для потреб власного енергетичного ринку. Про це заявила директорка Оператора ГТС України з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Белькова.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла про те, що у Києва немає будь-якого додаткового плану щодо роботи газотранспортної системи. Планом Б для Києва є відновлення територіальної цілісності української держави і здатності вирішення державою своїх проблем як з військової, так і економічної точки зору. Україна сприйме гарантії щодо прокачування газу виключно з боку США і Євросоюзу.

"Ми вважаємо, що виключно підписані контракти, які мають гарантії, як зазначив президент, не тільки однієї сторони, а таких шанованих партнерів, як Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Враховуючи надзвичайну важливість цього питання, ми вважаємо абсолютно правильним сьогодні казати тільки про ті гарантії, які можуть надати тільки наші справжні стратегічні партнери, а не тільки обіцянки країни-агресора", - зазначила Бєлькова.

Також вона підкреслила, що якщо транзит російського газу на територію європейських держав припиниться, українська газотранспортна система використовуватиметься для потреб України на внутрішньому ринку.читайте такожУ Путіна заявили, що не будуть відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску СП-2

"Українська ГТС використовуватиметься і надалі для забезпечення першочергових потреб українського ринку", - підкреслила Ольга Белькова.

Нагадаємо, раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Росії і України є контракт на постачання газу до Європи. Однак після завершення договору і запуску Північного потоку-2 Москва не має наміру відмовлятися від транзиту палива через українську ГТС.

Транзит газу через Україну і запуск Північного потоку-2

  • Спорудження газопроводу СП-2 йде в обхід України з 2018 року. Трубопровід прокладається дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Вартість проекту оцінюється в 9,5 мільярдів євро.
  • Радниця глави Нафтогазу Лана Зеркаль казала, що якщо Північний потік-2 все ж таки запрацює, по транзиту газу через Україну буде завдано серйозного удару. У Києві сподіваються, що США заблокують добудову російського газопроводу.
  • Німецький журналіст Райнхард Фезер стверджував, що Росія після запуску СП-2 більше не залежатиме від транзиту газу через Україну. З цієї причини Москва може піти на нову дестабілізацію ситуації в українській державі.
  • 20 травня США відмовилися від санкцій проти Nord Stream 2 AG і гендиректора компанії Матіаса Варніга. Відмову від обмежень проти оператора Північного потоку-2 у Вашингтоні пояснили національними інтересами Штатів.
  • Верховна Рада у зв'язку з цим інцидентом звернулася до Конгресу США з проханням зупинити проект СП-2 і вдарити санкціями по всіх компаніях, які пов'язані з будівництвом газопроводу.
  • 2 червня в компанії Nord Stream 2 AG заявили про те, що газопровід Північний потік-2 буде добудовано. Однак оператор трубопроводу очікує на певні поступки з боку Німеччини.
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