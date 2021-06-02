Транзит газу через Україну і запуск СП-2: у Києві зробили різке попередження Росії

Україна не має наміру враховувати обіцянки Кремля щодо прокачування газу через українську ГТС / УНІАН

Обіцянок Москви щодо прокачування газу через українську ГТС недостатньо для Києва. Україна враховуватиме гарантії тільки США і Євросоюзу, а не держави-агресора. Якщо транзит припиниться, українська держава використовуватиме газотранспортну систему для потреб власного енергетичного ринку. Про це заявила директорка Оператора ГТС України з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Ольга Белькова.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла про те, що у Києва немає будь-якого додаткового плану щодо роботи газотранспортної системи. Планом Б для Києва є відновлення територіальної цілісності української держави і здатності вирішення державою своїх проблем як з військової, так і економічної точки зору. Україна сприйме гарантії щодо прокачування газу виключно з боку США і Євросоюзу.

"Ми вважаємо, що виключно підписані контракти, які мають гарантії, як зазначив президент, не тільки однієї сторони, а таких шанованих партнерів, як Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Враховуючи надзвичайну важливість цього питання, ми вважаємо абсолютно правильним сьогодні казати тільки про ті гарантії, які можуть надати тільки наші справжні стратегічні партнери, а не тільки обіцянки країни-агресора", - зазначила Бєлькова.

Також вона підкреслила, що якщо транзит російського газу на територію європейських держав припиниться, українська газотранспортна система використовуватиметься для потреб України на внутрішньому ринку.читайте такожУ Путіна заявили, що не будуть відмовлятися від транзиту газу через Україну після запуску СП-2

"Українська ГТС використовуватиметься і надалі для забезпечення першочергових потреб українського ринку", - підкреслила Ольга Белькова.

Нагадаємо, раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у Росії і України є контракт на постачання газу до Європи. Однак після завершення договору і запуску Північного потоку-2 Москва не має наміру відмовлятися від транзиту палива через українську ГТС.

Транзит газу через Україну і запуск Північного потоку-2