Транзит газа через Украину и запуск СП-2: в Киеве сделали резкое предупреждение России

Украина не намерена учитывать обещания Кремля о прокачке газа через украинскую ГТС/ УНИАН

Обещаний Москвы по поводу прокачки газа через украинскую ГТС недостаточно для Киева. Украина будет учитывать гарантии только США и Евросоюза, а не государства-агрессора. Если транзит прекратится, украинское государство будет использовать газотранспортную систему для нужд собственного энергетического рынка. Об этом заявила директор Оператора ГТС Украины по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что у Киева нет какого-либо дополнительного плана по вопросу работы газотранспортной системы. Планом Б для Киева является восстановление территориальной целостности украинского государства и способности решения государством своих проблем как с военной, так и экономической точки зрения. Украина воспримет гарантии по прокачке газа исключительно со стороны США и Евросоюза.

"Мы считаем, что исключительно подписанные контракты, которые имеют гарантии, как отметил президент, не только одной стороны, а таких уважаемых партнеров, как Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Учитывая чрезвычайную важность этого вопроса, мы считаем абсолютно правильным сегодня говорить только о тех гарантиях, которые могут предоставить только наши истинные стратегические партнеры, а не только обещания страны-агрессора", - отметила Белькова.

Также она подчеркнула, что если транзит российского газа на территорию европейских государств прекратится, украинская газотранспортная система будет использоваться для нужд Украины на внутреннем рынке.Читайте такжеУ Путина заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину после запуска СП-2

"Украинская ГТС будет использоваться и в дальнейшем для обеспечения первоочередных потребностей украинского рынка", - подчеркнула Ольга Белькова.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России и Украины есть контракт на поставки газа в Европу. Однако после завершения договора и запуска Северного потока-2 Москва не намерена отказываться от транзита топлива через украинскую ГТС.

Транзит газа через Украину и запуск Северного потока-2