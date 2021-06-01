У Путина заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину после запуска СП-2

Песков рассказал о судьбе транзита газа через Украину / УНИАН

Россия не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска скандального газопровода Северный поток-2.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контракт на транзит могут продлить.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - отметил Песков, передает ТАСС.

Как отметил Песков, президент России Владимир Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы экспорта российского газа в Европу будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован.

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Примечательно, что накануне президент Украины в одном из интервью заявил, что Москва точно откажется от транзита газа по украинской территории после запуска новой трубы, и Северный поток-2 является "козырной ставкой" для России.

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