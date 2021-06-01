У Путина заявили, что не будут отказываться от транзита газа через Украину после запуска СП-2

В Кремле сделали заявление о судьбе по транзиту газа по Украине.
Россия не намерена отказываться от транзита газа по Украине после запуска скандального газопровода Северный поток-2.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, контракт на транзит могут продлить.
"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - отметил Песков, передает ТАСС.
Как отметил Песков, президент России Владимир Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы экспорта российского газа в Европу будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован.
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Примечательно, что накануне президент Украины в одном из интервью заявил, что Москва точно откажется от транзита газа по украинской территории после запуска новой трубы, и Северный поток-2 является "козырной ставкой" для России.
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Северный поток-2 новости - о чем ранее сообщал Главред:
- США отказались от санкций против компании Nord Stream AG, которая является оператором газопровода Северный поток-2, и ее гендиректора Матиаса Варнига. В Вашингтоне свое решение объяснили национальными интересами американского государства.
- Главной причиной отказа Штатов от санкций против СП-2 журналисты назвали стремление восстановить отношения с Германией, заинтересованной в реализации газопровода.
- В Белом доме заявили, что США не могут остановить строительство газопровода Северный поток-2, так как проект уже реализован на 95%.
- Верховная Рада официально обратилась к Конгрессу США с просьбой принять меры по остановке трубопровода Северный поток-2. Парламентарии призвали Вашингтон ввести санкции против всех участников российского проекта.
- Позже США ударили новыми санкциями по газопроводу Северный поток-2. Под ограничения попали 13 суден, которые связаны с реализацией российского трубопровода.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена разобраться в ситуации с новыми санкциями США против СП-2 и обвинил Вашингтон в невыполнении договоренностей.