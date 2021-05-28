США "одобрили" Северный поток-2: эксперт раскрыл сценарий для Украины

Из-за запуска СП-2 Украине следует добывать нужно добывать газ и нефть на своей территории - эксперт / Reuters

В условиях возможного запуска газопровода Северный поток-2 Украина, во избежание дальнейших проблем, должна сосредоточить свои усилия на добыче собственных газа и нефти. При этом следует обеспечить и переработку сырья, чтобы продать продукт по более высокой цене и обеспечить поступления в государственный бюджет. В ситуации с российским газопроводом нужно понимать, что интересы Киева и Вашингтона могут не совпадать по определенным вопросам. Об этом заявил политолог Юрий Романенко.

"Украина должна делать то, что зависит от нее. Есть месторождения газа на нашей территории – мы должны добывать газ. Есть нефть – мы должны ее добывать. Причем мы должны их не просто добывать, но и перерабатывать, чтобы продавать по более высокой цене: чем выше уровень переработки, тем дороже все это продается. Это даст и рабочие места, и поступления в бюджет и т.д", - рассказал эксперт в чате на Главреде.

Как уточнил политолог, украинцам следует понимать, что национальные интересы Киева и Вашингтона могут отличаться не только отличаться по определенным вопросам, но и противоречить друг другу.Читайте такжеКулеба сделал заявление о "победе" России по Северному потоку-2

"А США все четко объяснили: они приняли такое решение, исходя из соображений национальных интересов. Потому мы должны учитывать, что по каким-то вопросам национальные интересы Украины и Штатов могут противоречить друг другу. И это касается не только США, но и других стран", - подчеркнул Юрий Романенко.

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