США "одобрили" Северный поток-2: эксперт раскрыл сценарий для Украины

Интересы Киева и Вашингтона могут противоречить друг другу по определенным вопросам, отметил Юрий Романенко.
В условиях возможного запуска газопровода Северный поток-2 Украина, во избежание дальнейших проблем, должна сосредоточить свои усилия на добыче собственных газа и нефти. При этом следует обеспечить и переработку сырья, чтобы продать продукт по более высокой цене и обеспечить поступления в государственный бюджет. В ситуации с российским газопроводом нужно понимать, что интересы Киева и Вашингтона могут не совпадать по определенным вопросам. Об этом заявил политолог Юрий Романенко.
"Украина должна делать то, что зависит от нее. Есть месторождения газа на нашей территории – мы должны добывать газ. Есть нефть – мы должны ее добывать. Причем мы должны их не просто добывать, но и перерабатывать, чтобы продавать по более высокой цене: чем выше уровень переработки, тем дороже все это продается. Это даст и рабочие места, и поступления в бюджет и т.д", - рассказал эксперт в чате на Главреде.
Как уточнил политолог, украинцам следует понимать, что национальные интересы Киева и Вашингтона могут отличаться не только отличаться по определенным вопросам, но и противоречить друг другу.Читайте такжеКулеба сделал заявление о "победе" России по Северному потоку-2
"А США все четко объяснили: они приняли такое решение, исходя из соображений национальных интересов. Потому мы должны учитывать, что по каким-то вопросам национальные интересы Украины и Штатов могут противоречить друг другу. И это касается не только США, но и других стран", - подчеркнул Юрий Романенко.
Северный поток-2 новости
- США отказались от санкций против компании Nord Stream AG, которая является оператором газопровода СП-2, и ее гендиректора Матиаса Варнига. В Вашингтоне сказали, что такое решение было принято в соответствии с национальными интересами государства.
- По информации журналистов, частичный отказ Вашингтона от санкций против Северного потока-2 связан с намерениями Штатов восстановить отношения с ФРГ. Германия заинтересована в достройке газопровода.
- В Белом доме отметили, что США не могут остановить газопровод СП-2, так как он практически достроен.
- Верховная Рада в связи с этим приняла постановление, в рамках которого обратилась к Конгрессу США с просьбой ввести санкции против всех компаний, принимающих участие в строительстве газопровода Северный поток-2.
- Позже Штаты ввели новые санкции против СП-2: под американские ограничения попала деятельность 13 суден, которые задействован в строительстве российского газопровода.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена разобраться в вопросе новых санкций в отношении Северного потока-2 и обвинил Вашингтон в несоблюдении договоренностей.