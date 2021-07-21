Удар по гаманцях жителів Києва: у Кличка підвищать комунальні тарифи на 30-40%

У КМДА називають підвищення тарифів на опалення та гарячу воду обґрунтованим рішенням / УНІАН

У Києві очікується підвищення тарифів на гарячу воду та опалення в середньому на 30-40%. Причиною тому є збитковість підприємств теплопостачання, які не можуть вносити передоплату за газ, а також зміни на ринку, пов'язані з подорожчанням вартості палива. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Як повідомляє НВ, чиновник розповів про те, що наразі підприємства теплопостачання є "планово збитковими". Вони не здатні вносити передоплату за газ. До того ж сама вартість палива останнім часом суттєво подорожчала, що є ще однією передумовою щодо внесення змін до тарифної сітки.читайте такожУкраїнців готують до різкого зростання тарифів на опалення: кого змусять розщедритися

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"На ринку склалися всі передумови для того, щоб переглянути тарифи комунальних підприємств... ситуація настільки критична і масштабна, що потрібно зусилля всіх гілок влади", - підкреслив Пантелєєв.

Тарифи на тепло і гарячу воду у Києві з 1 жовтня

Тариф на теплопостачання − 2151,77 - 2433,90 грн/м кв за 1 гігакалорію, вартість залежатиме від типу приєднання будинку;

Вартість гарячої води − 109,55 - 122,17 грн/м куб;

Тариф на опалення в будинках без лічильника – орієнтовно 53,2 грн/м2.

Тарифи на комуналку

На початку липня стало відомо, що жителі Києва отримають платіжки з новою графою, в якій з'явиться авансовий платіж за опалення. Таким чином, кияни відтепер можуть заздалегідь платити за теплопостачання не взимку, а влітку.

За даними ЗМІ, влада готується змінити тарифи на електроенергію. Наразі замість єдиної ціни буде чотири різних тарифи в залежності від обсягу споживання електрики. Найбільше заплатять ті домогосподарства, витрата яких на електроенергію становить понад 500 кВт/год на місяць.

Голова Національної комісії з питань регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк попередив, що влада працює над тим, щоб поступово привести ціни на електроенергію до ринкових. Готується підвищення тарифів, однак держава планує надати адресну допомогу найбільш вразливим групам побутових споживачів.