Удар по кошелькам жителей Киева: у Кличко взвинтят коммунальные тарифы на 30-40%

В КГГА называют повышение тарифов на отопление и горячую воду обоснованным решением / УНИАН

В Киеве ожидается повышение тарифов на горячую воду и отопление в среднем на 30-40%. Причиной тому является убыточность предприятий теплоснабжения, которые не могут вносить предоплату за газ, а также изменения на рынке, связанные с подорожанием стоимости топлива. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщает Новое время, чиновник рассказал о том, что сейчас предприятия теплоснабжения являются "планово убыточными". Они не способны вносить предоплату за газ. К тому же сама стоимость топлива в последнее время существенно подорожала, что является еще одной предпосылкой к внесению изменений в тарифную сетку.Читайте такжеУкраинцев готовят к резкому росту тарифов на отопление: кого заставят раскошелиться

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"На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти", - подчеркнул Пантелеев.

Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве с 1 октября

Тариф на теплоснабжение – 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию, стоимость будет завесить от типа присоединения дома;

Стоимость горячей воды – 109,55−122,17 грн/м куб;

Тариф на отопление в домах без счетчика – ориентировочно 53,2 грн/м².

Тарифы на коммуналку

В начале июля стало известно, что жители Киева получат платежки с новой графой, в которой появится авансовый платеж за отопление. Таким образом, киевляне теперь могут заранее платить за теплоснабжение не зимой, а летом.

По данным СМИ, власти готовятся изменить тарифы на электроэнергию. Теперь вместо единой цены будет четыре разных тарифа в зависимости от объема потребления электричества. Больше всего заплатят те домохозяйства, расход которых на электроэнергию составляет более более 500 кВт/ч в месяц.

Глава Национальной комиссии по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк предупредил, что власти работают над тем, чтобы постепенно привести цены на электроэнергию к рыночным. Готовится повышение тарифов, однако государство планирует оказать адресную помощь наиболее уязвимым группам бытовых потребителей.