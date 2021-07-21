УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Удар по кошелькам жителей Киева: у Кличко взвинтят коммунальные тарифы на 30-40%

21 июля 2021, 18:36
Прослушать новость
Остановить

Уже с октября для жителей столицы существенно подорожают тарифы на горячую воду и отопление.

Отопление, батарея
В КГГА называют повышение тарифов на отопление и горячую воду обоснованным решением / УНИАН

В Киеве ожидается повышение тарифов на горячую воду и отопление в среднем на 30-40%. Причиной тому является убыточность предприятий теплоснабжения, которые не могут вносить предоплату за газ, а также изменения на рынке, связанные с подорожанием стоимости топлива. Об этом заявил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщает Новое время, чиновник рассказал о том, что сейчас предприятия теплоснабжения являются "планово убыточными". Они не способны вносить предоплату за газ. К тому же сама стоимость топлива в последнее время существенно подорожала, что является еще одной предпосылкой к внесению изменений в тарифную сетку.Читайте такжеУкраинцев готовят к резкому росту тарифов на отопление: кого заставят раскошелиться

Смотрите видео ТСН: за год в Украине существенно подорожала коммуналка


"На рынке сложились все предпосылки для того, чтобы пересмотреть тарифы коммунальных предприятий… Ситуация настолько критическая и масштабная, что нужно усилие всех ветвей власти", - подчеркнул Пантелеев.

Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве с 1 октября

  • Тариф на теплоснабжение – 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию, стоимость будет завесить от типа присоединения дома;
  • Стоимость горячей воды – 109,55−122,17 грн/м куб;
  • Тариф на отопление в домах без счетчика – ориентировочно 53,2 грн/м².

Тарифы на коммуналку

В начале июля стало известно, что жители Киева получат платежки с новой графой, в которой появится авансовый платеж за отопление. Таким образом, киевляне теперь могут заранее платить за теплоснабжение не зимой, а летом.

По данным СМИ, власти готовятся изменить тарифы на электроэнергию. Теперь вместо единой цены будет четыре разных тарифа в зависимости от объема потребления электричества. Больше всего заплатят те домохозяйства, расход которых на электроэнергию составляет более более 500 кВт/ч в месяц.

Глава Национальной комиссии по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк предупредил, что власти работают над тем, чтобы постепенно привести цены на электроэнергию к рыночным. Готовится повышение тарифов, однако государство планирует оказать адресную помощь наиболее уязвимым группам бытовых потребителей.

новости Киева коммуналка КГГА отопление горячая вода новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Удар по кошелькам жителей Киева: у Кличко взвинтят коммунальные тарифы на 30-40%». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанниковС Днем тренера – красивые поздравления от родителей и воспитанников Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупкиФинансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 июля: когда выплачивать кредиты и совершать покупки Электронная очередь в детский сад: как она работает в УкраинеЭлектронная очередь в детский сад: как она работает в Украине К нападению причастны сотрудники СБУ: появились неожиданные детали атаки на пограничниковК нападению причастны сотрудники СБУ: появились неожиданные детали атаки на пограничников Александр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношенияхАлександр Эллерт отписался от Мишиной и удалил подпись об отношениях

Последние новости

19:09

Ксения Мишина показала аппетитные формы в ярком наряде

19:09

Ракета-пенис, Доктор Зло и налоги: в соцсетях высмеяли полет Джеффа Безоса в космос

19:03

Amazon снимает сериал по роману Сыны Ананси Нила Геймана

18:43

ПриватБанк блокирует карты украинцев на 120 дней: что нужно знать, чтобы избежать этого Видео

18:36

Удар по кошелькам жителей Киева: у Кличко взвинтят коммунальные тарифы на 30-40% Видео

Реклама
18:22

Совместная песня Mаneskin и Go-A оказалась фейком

18:12

Электронная очередь в детский сад: как она работает в Украине Видео

18:09

"Поздравляю, Шарик, ты балбес": на Донбассе потроллили всех, кто получил паспорт РФ от Путина Видео

18:05

Министр Чернышов может быть кандидатом в премьеры вместо Шмыгаля - блогер

17:51

В аэропорту Львова взорвали ноутбук туристки: сапёры спутали его с бомбой Видео

17:40

"Борщ или смерть": хитрая бабуля в Киеве днем "косит" деньги с прохожих, а ночью губит щенков Видео

17:34

В моду на осень-зиму 2021-2022 входит одежда цвета фуксии, бледной розы и весеннего озера Видео

17:32

Мощная поддержка США и судьба Северного потока-2: у Байдена объявили о деталях визита Зеленского Видео

17:08

Когда День подруги 2021: дата и традиции праздника

16:59

"Тариф на свет для украинцев повысят по-любому": в Нацкомиссии по энергетике объяснили, почему Видео

16:53

Северный поток-2 заработает, а Украина ничего не получит: в США назвали худший сценарий для Киева Видео

16:38

Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Видео

16:32

Называла языковой закон "фашистским": из Драгоманова уволили скандальную профессоршу Бильченко

16:28

Знаменитая украинская певица призналась, как перестала быть чайлд-фри

16:21

Когда полнолуние в июле 2021: что нельзя делать и кому улыбнется удача

Реклама
16:20

"А что случилось?": в Киеве водолазы искали утопленницу, но она их нашла первой

16:13

Самый плохой сценарий: чем грозит замена Тарана на Верещук мнение

16:12

Как омолодить свою иммунную систему: легкие способы Видео

16:10

"Полюбить россиян": в Польше предложили "закрыть глаза" на захват Крыма РФ Видео

15:45

Крах человеческой цивилизации в XXI веке: громкий прогноз 1972 года ученых из США начинает сбываться

15:31

В Киеве прорвало мост Патона: вода бьет фонтаном Видео

15:25

Раздробление МВД после отставки Авакова несет угрозу безопасности Украины - СМИ

14:56

Солистка группы Kazka стала участницей шоу Танці з зірками 2021

14:50

Била ногами и руками: в Польше местная жестоко отметилила украинку-продавщицу Видео

14:42

Холостячка Злата Огневич шаловливо подразнила мужчин невероятной фигурой

14:41

Давление США на Киев из-за Северного потока-2: у Байдена опровергли СМИ и объявили о помощи Украине Видео

14:40

Оформление пенсий по-новому: что нужно знать украинцам Видео

14:38

Сон под вентилятором: названы опасные последствия для здоровья Видео

14:31

Шалости с хорошим концом - начались съемки украинского фильма Соседка

14:30

Какие продукты нельзя хранить рядом друг с другом и почему это опасно Видео

14:22

В Украине строят первый многоквартирный стальной дом: в Мариуполе уже сводят 1-й этаж

14:16

Монастырский назвал халтуру с трубами предварительной причиной аварии на Ривнеазоте Видео

14:09

"Плакать хочется - испоганили хороший сериал": в Сети возмутились переводом "Сватов" на украинский Видео

14:07

В разгар пандемии "Большая стройка" Зеленского создала более 200 рабочих мест - ОП

13:49

"С ног до головы": как недостаток сна влияет на каждую часть тела Видео

Реклама
13:36

Лилия Яма разделась и свела с ума поклонников шикарными формами

13:33

Воды по пояс и плавающие машины: дожди на Закарпатье превратили несколько сел в реки Видео

13:31

Казанская икона Божией Матери: когда праздники и что отмечает Украина

13:06

Жара +30 придет на смену мощным ливням: синоптик предупредила о резкой перемене погоды Видео

13:03

США якобы попросили Украину помалкивать о Северном потоке-2: у Зеленского ответили Видео

12:17

Рост тарифов и липовые долги: украинцев готовят к изменениям в оплате коммуналки Видео

11:58

Порча лавки в Киеве: пенсионерку накажут, а дебошир придумал новый способ не давать соседям спать Видео

11:56

Рейтинг лучших государственных менеджеров возглавили люди президента

11:31

"Зеленский у власти - сочная клубника во рту": в Сети появился детальный обзор книги Мендель Видео

11:29

На Азове туристов атакуют полчища медуз: на каких курортах опасно купаться Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять