"Тариф на свет для украинцев повысят по-любому": в Нацкомиссии по энергетике объяснили, почему

В Нацкомиссии по энергетике объяснили почему не избежать повышения тарифов на свет / УНИАН

У властей Украины нет другого выхода, кроме как сравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. И уже вскоре должна быть принято решение о механизме. Об этом рассказал в интервью руководитель Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк, сообщает Экономическая правда.

По его словам, сейчас чиновниками обсуждаются различные сценарии. Но точно после повышения тарифов государством будет обеспечиваться адресная помощь уязвимым потребителям.

"Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу", − заявил Тарасюк.

Чиновник добавил, что ни один из возможных сценариев, кроме приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются, регулятор не может приветствовать.

"Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного", − подытожил он.

Реклама

Читайте такжеБольше платить за свет: Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию

Напомним, ранее сообщалось о том, что 28 декабря минувшего года украинский Кабинет министров отменил льготный тариф на свет в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей.

Как заявлял и.о. министра энергетики Юрий Витренко, с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн за киловатт-час.

Позднее Рада одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458. Закон предусматривает введение абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. В частности, абонплата на воду и отопление составит около 32,19 грн, на мусор – в пределах 15,2 грн.