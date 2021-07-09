Свет по 3,5 гривны и газ по 9: как изменятся тарифы осенью

В Украине планируют повысить тарифы на электроэнергию, отопление и горячую воду / УНИАН

Для украинцев снова могут начать повышать тарифы: сначала – на электроэнергию, после чего повышение цен грозит также на горячую воду и отопление. Эксперты уверяют, что в целом тарифы прибавят в среднем 30-40%, что не только увеличит неплатежи населения, но и может поставить под угрозу начало отопительного сезона в Украине.

Сколько будет стоить электроэнергия

Первой в очереди на повышение тарифов может быть электроэнергия, причем произойти это может уже с 1 августа. Именно до этой даты Кабмин ранее продлевал действие ПСО (механизма публичных спецобязательств), благодаря которому стоимость электроэнергии для населения удавалось удерживать на уровне 1,68 гривны за 100 кВт-ч. Как сообщали в Минэнерго, действующий тариф не покрывает расходов, поскольку он вдвое ниже реальных рыночных цен.

В середине июня министр энергетики Герман Галущенко объявил, что в его ведомстве готовится новый проект ПСО, который предполагает диверсификацию тарифа в зависимости от категории населения. По словам чиновника, на этот раз больше платить придется тем, кто потребляет больше 100 кВт-час за месяц.

Как рассказал Главреду глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, есть несколько сценариев пересмотра тарифа.

"Для тех, кто потребляет меньше 100 кВт-ч, (по данным Минэнерго - это около 42% населения, планируют даже уменьшить стоимость электроэнергии – ориентировочно до 1-1,2 гривен. Для тех, кто потребляет от 100 до 300 кВт-ч, есть два варианта – либо снова делить тариф на две части, то есть до 200 киловатт – по 1,68 грн. и до 300 киловатт – 2,3-2,4 грн., а тем, кто потребляет свыше 300 - 3,5 гривны за киловатт. Второй сценарий – 1,68 до 100 киловатт, 2,3-2,4 до 300 киловатт и свыше 300 – 3,5 гривны. Определенная логика в этом есть – чем больше потребляешь, тем больше платишь", - отметил Попенко и добавил, что в данном случае важно то, как будут вести учет потребленной энергии, так как это может создать прецедент для коррупции, при котором проверяющие могут за определенную плату записывать у владельцев лишь 100 киловатт, а не то, сколько есть на самом деле.

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По мнению эксперта, прогнозируемое подорожание явно будет не последним, потому что на энергетическом рынке есть дисбаланс платежей – с одной стороны, государство платить потребителям "зеленой энергии", а с другой – убыточные госпредприятия. Потому проблемы, связанные с этим дисбалансом, вероятно, и дальше продолжат перекладывать на потребителей, и соответственно, снова повышать тарифы.

Газ к осени подорожает, а вместе с ним – и отопление

Но наверняка только ростом тарифов на электроэнергию не ограничится. Во всяком случае, представители местных властей, которые по решению Кабмина теперь будут устанавливать тарифы, уже сейчас начинают предупреждать о грядущем повышении. Как и в случае с электроэнергией, всему виной пресловутые ПСО по закупке газа, которые Нафтогаз отменил в мае текущего года.

Как заявил накануне зампредседателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, в связи с тем, что поставщики газа вынуждены закупать газ по рыночной цене, уже этой осенью тарифы на отопление и горячую воду в Киеве и ряде других городов могут вырасти на 30-40%.

Читайте такжеНафтогаз повысил газовый тариф на июль: сколько заплатят украинцы"Раньше для теплоснабжающих предприятий действовали специальные условия закупки газа, которые учитывали социальную функцию теплокоммунэнерго в процессе предоставления услуг населению. Теперь осуществление оплаты после того, как предприятие использовало природный газ отменено, что создает критическую ситуацию с расчетами за газ на фоне отсутствия оборотных средств в ТКЭ. Наряду с высокой ценой на газ, это создает реальную угрозу для начала и прохождения отопительного сезона", — заявил Пантелеев и добавил, что тарифы на тепло в Киеве будут вынуждены изменить уже с 1 октября.

Стоит отметить, что в аккурат перед заявлением столичных властей, киевлянам предложили, что называется, подготовить сани летом, то есть оплатить часть счетов за отопление летом. Так, в платежке за июль, которую вот-вот получат киевляне, появится специальная графа с рекомендуемым авансовым платежом из расчета 10 гривен за 1 квадратный метр отапливаемой площади. Например, для однокомнатной квартиры в 30 квадратных метров такой платеж составит около 300 гривен. В компании считают, что это должно позволить снизить нагрузку на абонентов в отапливаемый период.

"Это никак не скажется на нагрузке на потребителях. Зарплата у них не вырастет, дополнительных заработков больше не станет. Это, скорее, попытка Киева получить предоплату за тепло, чтобы иметь оборотные деньги для предоплаты за газ, который после отмены ПСО теперь нужно оплачивать наперед", - сказал Попенко.

Как уточнили в пресс-службе межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммуненерго", реальная цена газа на производство тепловой энергии для населения в отопительный сезон составит более 9 грн / куб.м (а не 7,42 гривны, которые установлены Нафтогазом сейчас), плюс к этомуеще будет добавляться стоимость распределения газа – 2,3 гривны за кубометр.

"Цена газа в договорах "Нафтогаз Трейдинг" 7,42 грн / куб.м (без транспортировки) - чисто условная и абсолютно нереальна. Теплопоставщики посчитали, что определенных Нафтогазом объемов газа по этой цене им не хватит для обеспечения тепловой энергией не только населения, но и других категорий потребителей, а это значит, что они будут докупать около 30% необходимых объемов газа по цене 12 121 грн за 1 тыс . куб.м и миксовать цену. Поэтому реальная цена газа в ТКЭ будет на уровне 9 грн/куб.м, вместо задекларированной в договоре 7,42 грн/куб.м, и которую предприятия ТКЭ вынуждены будут учесть при расчете тарифа на тепловую энергию", - заявили в ассоциации.

По словам Олега Попенко, отмена ПСО в будущем может привести к огромным проблемам, которые первыми на себе почувствуют жители малых городов, ведь у них, как и в столице нет свободных средств для оплаты необходимых объемов газа.

"Десятки малых городов из-за этого могут просто не начать отопительный сезон", - предупреждает эксперт.

Долги по ЖКХ снова будут расти

Как уверяет Олег Попенко, вся эта ситуация однозначно приведет к увеличению неплатежей.

Читайте такжеВ Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду"С 1 января 2021 года часть теплокоммунэнерго подняли стоимость своих услуг в среднем на 22%. И сразу после этого, в некоторых городах, например, в Херсоне, количество потребителей, которые заплатили за тепло и горячую составило только 47 процентов, а остальные 53 не заплатили за коммунальные услуги и имели долги. На сегодня задолженность составляет 74,6 миллиарда гривен, а еще год назад было около 50. Если массово будут расти тарифы в городах, то уже к 1 января мы можем получить цифру в 100 миллиардов гривен долгов", - говорит Попенко.