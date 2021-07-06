Платить за тепло летом: жители Киева получат новые платежки

Киевляне задолжали Киевтеплоэнерго 3,6 млрд грн / УНИАН

Жители Киева будут получать новые квитанции, в которых появится графа с авансовым платежом за отопление. Появится возможность заранее, летом, заплатить за теплоснабжение. Столичные чиновники считают, что предоплата поможет снизить нагрузку на потребителей и оптимизирует платежи.

Как сообщает РБК-Украина, новая графа в квитанциях, присланных предприятием Киевтеплоэнерго, появится уже в июле. Предполагается, что авансовая оплата за отопление снизит уровень нагрузки на потребителей, которая будет зимой. Аванс составляет 10 гривен за квадратный метр отапливаемой площади.

Как выглядит новая платежка

Платежка с графой об авансе / Скриншот РБК-Украина

Впрочем, введение авансового платежа – идея не новая. Подобная система существовала раньше, когда платежи за теплоснабжение равномерно были распределены в течение всего года.

Кроме того, жителям столицы напоминают о том, что заплатив вовремя за отопление, можно избежать штрафов (инфляционная составляющая составляет +3% годовых к общей сумме).

Реклама

Платежка со штрафом / Скриншот РБК-Украина

Сегодня общая задолженность киевлян перед Киевтеплоэнерго – 3,6 миллиарда гривен. Причем из них 2,06 млрд – это долг за теплоснабжение.Читайте такжеВ Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду

Как организовать пересмотр долга

Если пойти на реструктуризацию задолженности, то можно сэкономить до 30% на уплате судебных и исполнительных сборов. Для этого киевлянам следует обратиться в Центр коммунального сервиса.

Как обратиться в Центр коммунального сервиса

В мессенджере социальной сети Facebook или найти в Skype ЦКС

Оформить электронную заявку на сайте ЦКС. Раздел – Что делать, если вы стали должником

Записаться в ближайшее к удобному для вас по месторасположению отделение ЦКС

Написать письмо по адресу: СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго (улица Жилянская, 83/53)

Напомним, 25 июня газопоставляющая компания Нафтогаз Украины объявила цену на газ для населения на июль. Стоимость кубического метра топлива составляет 13,13 гривен. В прошлом месяце кубометр стоил 11,94 грн.