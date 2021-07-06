Платить за тепло летом: жители Киева получат новые платежки

Теперь за отопление в столице можно заплатить не только зимой, но и летом.
Жители Киева будут получать новые квитанции, в которых появится графа с авансовым платежом за отопление. Появится возможность заранее, летом, заплатить за теплоснабжение. Столичные чиновники считают, что предоплата поможет снизить нагрузку на потребителей и оптимизирует платежи.
Как сообщает РБК-Украина, новая графа в квитанциях, присланных предприятием Киевтеплоэнерго, появится уже в июле. Предполагается, что авансовая оплата за отопление снизит уровень нагрузки на потребителей, которая будет зимой. Аванс составляет 10 гривен за квадратный метр отапливаемой площади.
Как выглядит новая платежка
Впрочем, введение авансового платежа – идея не новая. Подобная система существовала раньше, когда платежи за теплоснабжение равномерно были распределены в течение всего года.
Кроме того, жителям столицы напоминают о том, что заплатив вовремя за отопление, можно избежать штрафов (инфляционная составляющая составляет +3% годовых к общей сумме).
Сегодня общая задолженность киевлян перед Киевтеплоэнерго – 3,6 миллиарда гривен. Причем из них 2,06 млрд – это долг за теплоснабжение.Читайте такжеВ Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду
Как организовать пересмотр долга
Если пойти на реструктуризацию задолженности, то можно сэкономить до 30% на уплате судебных и исполнительных сборов. Для этого киевлянам следует обратиться в Центр коммунального сервиса.
Как обратиться в Центр коммунального сервиса
- В мессенджере социальной сети Facebook или найти в Skype ЦКС
- Оформить электронную заявку на сайте ЦКС. Раздел – Что делать, если вы стали должником
- Записаться в ближайшее к удобному для вас по месторасположению отделение ЦКС
- Написать письмо по адресу: СП Энергосбыт КП Киевтеплоэнерго (улица Жилянская, 83/53)
Напомним, 25 июня газопоставляющая компания Нафтогаз Украины объявила цену на газ для населения на июль. Стоимость кубического метра топлива составляет 13,13 гривен. В прошлом месяце кубометр стоил 11,94 грн.