Не можна придбати квартиру і відкрити рахунок в банку: в Україні влаштують велику перевірку доходів

Купівля квартири в Україні стане ще складнішим завданням / УНІАН

В Україні з 1 вересня змінился правила перевірки всіх фінансових операцій. Легальні доходи українців порівнюватимуться з рівнем витрат. Держфінмоніторинг не дозволить здійснювати операції на суму, яка не відповідає законному доходу. Держава перевірить, де були зароблені гроші, які планується витратити. Українці можуть зіткнутися з серйозними проблемами під час купівлі квартири або відкриття рахунку в банку.

Міністерство фінансів України видало наказ, згідно з яким формальні доходи українців порівнюватимуться з рівнем витрат. Особи не зможуть проводити операції з грошима, не перевіреними державою. Нововведення з'явилося напередодні податкової амністії, що стартувала 1 вересня. Вона триватиме рік, протягом якого можна буде легалізувати все, що було зароблено в тіні. Однак ті особи, які відмовляться від цього, не зможуть вільно розпоряджатися своїми грошима, включаючи купівлю-продаж майна.

Як перевірятимуть доходи українців

В Україні банки, ломбарди, нотаріуси та компанії, які надають фінансові послуги особам, відправляють інформацію на перевірку до Державного фінансового моніторингу. Відтепер держава отримуватиме докладні відомості про клієнтів:

Відповідність витрат особи її офіційному задекларованому доходу та діяльності учасника операції

Зв'язок учасників операції з політиками, чиновниками, перевірка їх спорідненості з державними діячами

Наприклад, якщо людина декларує мінімальну суму доходів, а планує придбати дорогий об'єкт, така операція може бути заблокована державою. Потрібно буде знайти підтвердження, звідки в особи взялася така сума.

Таким чином, Державний фінансовий моніторинг перевірятиме цілі операцій з грошима, суму угоди, відповідність угоди діяльності її учасників, місце проживання учасників, а також їх зв'язок з державними діячами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що власники квартир, площа яких понад 60 квадратних метрів, повинні будуть сплатити податок на нерухомість. Аналогічна вимога стосується і власників приватних будинків з площею понад 120 квадратів. Приміщення, квадратура якого більше нормативної, оподатковується податком, який можна заплатити протягом 60 днів.