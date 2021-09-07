Украинцы без новых квартир и счетов в банках: в Украине устроят тотальную проверку доходов

Покупка квартиры в Украине станет еще более сложной задачей / УНИАН

В Украине с 1 сентября изменились правила проверки всех финансовых операций. Легальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов. Госфинмониторинг не позволит осуществлять операции на сумму, которая не соответствует законному доходу. Государство проверит, где были заработаны деньги, которые планируется потратить. Украинцы могут столкнуться с серьезными проблемами во время покупки квартиры или открытия счета в банке.

Министерство финансов Украины издало приказ, согласно которому формальные доходы украинцев будут сравниваться с уровнем расходов. Лица не смогут проводить операции с деньгами, не проверенными государством. Нововведение появилось накануне налоговой амнистии, стартовавшей 1 сентября. Она продлится год, в течение которого можно будет легализовать все, что было заработано в тени. Однако те лица, которые откажутся от этого, не смогут свободно распоряжаться своими деньгами, включая куплю-продажу имущества.

Как будут проверять доходы украинцев

В Украине банки, ломбарды, нотариусы и компании, которые предоставляют финансовые услуги лицам, отправляют информацию на проверку в Государственный финансовый мониторинг. Теперь государство будет получать подробные сведения о клиентах:

Соответствие расходов лица его официальному задекларированному доходу и деятельности участника сделки операции

Связь участников операции с политиками, чиновниками, проверка их родства с государственными деятелями

К примеру, если человек декларирует минимальную сумму доходов, а планирует приобрести дорогостоящий объект, такая операция может быть заблокирована государством. Нужно будет найти подтверждение, откуда у лица взялась такая сумма.

Таким образом, Государственный финансовый мониторинг будет проверять цели операций с деньгами, сумму сделки, соответствие сделки деятельности ее участников, место жительства участников, а также их связь с государственными деятелями.

Напомним, ранее сообщалось, что владельцы квартир, площадь которых более 60 квадратных метров, должны будут заплатить налог на недвижимость. Аналогичное требование относится и к владельцам частных домов с площадью более 120 квадратов. Помещение, квадратура которого больше нормативной, облагается налогом, который можно заплатить в течение 60 дней.