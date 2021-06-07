Украинцев оштрафуют за неуплату налога на жилье: кто попадет под раздачу

Украинцам с площадью квартир более 60 кв.м нужно платить налог на недвижимость / УНИАН

Владельцы квартир, площадь которых составляет более 60 квадратных метров, обязаны платить налог на недвижимость. Такое же требование касается и собственников частных домов площадью более 120 квадратных метров. Налогом облагается помещение, квадратура которого больше нормы.

Как рассказали в эфире программы Сніданок з 1+1, оплатить налог можно будет в течение 60 дней. Если гражданин не заплатит налог в течение 30 дней, его ожидает штраф в размере 10% от суммы, указанной в квитанции. Просрочка еще на 30 дней грозит штрафом уже в 20% от суммы задолженности.

Отметим, что налог на недвижимость в Украине должны платить собственники квартир площадью более 60 квадратных метров и частных домов, площадь которых составляет более 120 квадратных метров. Налог идет на площадь помещения, превышающую норму. Сумма налогового платежа зависит от региона.Читайте такжеНалог на "лишние квадраты" и дорогие авто: сколько украинцы заплатят в 2021 году

Налог на недвижимость в Украине

Статья 266 Налогового кодекса Украины предполагает, что налог на недвижимость больше нормы по квадратуре должны платить все физические и юридические лица. Не важно, является лицо резидентом или нет. Если владельцев несколько, каждый из них должен платить за свою часть. Что касается объектов общей собственности, которые не разделены по долям, то их владельцам придется договариваться о том, кто конкретно будет платить.

Оплачивать налог нужно за квартиру, площадь которой более 60 квадратных метров или дом площадью свыше 120 квадратных метров. В том случае, если ситуация предполагает владение различными типами объектов недвижимости, и их площадь в общем составляет более 180 квадратных метров, налог тоже нужно уплачивать. Фактически лица платят за площадь недвижимости, превышающую норму.

Платить налог на недвижимость не нужно в том случае, если объект принадлежит органам государственной власти, местному самоуправлению, а также неприбыльным организациям, которые содержатся за счет центрального или местного бюджета.