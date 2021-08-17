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Українцям хочуть видавати зарплату віртуальною гривнею: що вигадали в Кабміні

17 серпня 2021, 03:22

Міністр Федоров вважає, що доля даного проекту залежить від реалізації "технічної начинки" цифрової гривні.

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Електронна гривня - це повний аналог паперової гривні, запевняють в НБУ / Українські новини

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна йде першою в світі в плані швидкої адаптації до віртуальних активів.

За словами Федорова, зарплату в електронній гривні першими можуть отримати співробітники Міністерства цифрової трансформації.

"Скажу чесно: як один з перших пілотів у нас є на столі питання про виплату заробітної плати співробітникам Міністерства цифрової трансформації в електронній гривні. Українці посідають перше місце у світі за адаптивністю до віртуальних активів - і ця відкритість технологій може бути однією з наших переваг у світі. Це також залучає додаткові інвестиції в бізнес, в країну", - зазначивглава Мінцифри в інтерв'ю "ТСН".

Федоров вважає, що доля даного проекту залежить від реалізації "технічної начинки" цифрової гривні.

Що за е-гривня?

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Директор Департаменту стратегії та розвитку Нацбанку Арсен Макарчук у коментарі UBR заявив, що фактично це повний аналог паперової гривні, яка є у кожного в гаманці.

"Але цей аналог зручніший, дешевший, швидший для здійснення операцій з ним. І більш захищений, тому що його важче підробити, його важче вкрасти", – розповів Макарчук.

Україна в смартфоні: які успіхи

Українці зможуть повністю відмовитися від паперової прописки. Михайло Федоров заявив, що зараз планується в кінці жовтня або на початку листопада дозволити жителям усіх міст України з ID-паспортом змінювати місце реєстрації за допомогою сервісу Дія.

Варто зазначити, що з 23 серпня цього року в Україні електронні паспорти офіційно прирівнюватимуться до паперових, відповідно до закону №4355, який був прийнятий Верховною Радою і підписаний Главою держави.

Вже найближчим часом для того, щоб засвідчити свою особу достатньо буде мати додаток "Дія". Таким чином Україна стане першою країною в світі, де впроваджується така практика.

гривна Кабмін
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