Украинцам хотят выдавать зарплату виртуальной гривной: что придумали в Кабмине

Электронная гривна - это полный аналог бумажной гривны, говорят в НБУ / Українські новини

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина идет первой в мире в плане быстрой адаптации к виртуальным активам.

По словам Федорова, зарплату в электронной гривне первыми могут получить сотрудники Министерства цифровой трансформации.

"Скажу честно: как один из первых пилотов у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне. Украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам – и эта открытость технологий может быть одним из наших преимуществ в мире. Это также привлекает дополнительные инвестиции в бизнес, в страну", – отметилглава Минцифры в интервью "ТСН".

Федоров считает, что судьба данного проекта зависит от реализации "технической начинки" цифровой гривны.

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Директор департамента стратегии и развития Нацбанка Арсен Макарчук в комментарии UBR заявил, что фактически это полный аналог бумажной гривны, которая есть у каждого в кошельке.

"Но этот аналог более удобный, более дешевый, более быстрый для осуществления операций с ним. И более защищенный, потому что его тяжелее подделать, его труднее украсть", – рассказал Макарчук.

Украина в смартфоне: каковы успехи

Украинцы смогут полностью отказаться от бумажной прописки. Михаил Федоров заявил, что сейчас планируется в конце октября или в начале ноября позволить жителям всех городов Украины с ID-паспортом менять место регистрации с помощью сервиса Дія.

Стоит отметить, что с 23 августа этого года в Украине электронные паспорта официально будут приравниваться к бумажным, согласно закону №4355, который был принят Верховной радой и подписан главой государства.

Уже в ближайшее время для того, чтобы удостоверить свою личность достаточно будет иметь приложение "Дія". Таким образом Украина станет первой страной в мире, где внедряется такая практика.