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Українців масово штрафують: кого карають гривнею при оплаті комуналки

17 липня 2021, 15:41

Санкцію споживачеві можуть пред'являти згідно з Цивільним кодексом.

Субсидія, квитанція
Українцям приходять штрафи в квитанціях / УНІАН

Штрафи в квитанціях приходять українцям, які вчасно не оплачують комунальні послуги.

У Києві комунальні підприємства нараховують 3% санкцій боржникам, пояснив Громадському радіо директор Енергозбуту КП Київтеплоенерго Костянтин Лопатін.

Він підкреслив, що таку санкцію можуть пред'являти згідно з Цивільним кодексом.

"3% річних нараховуються на залишок заборгованості. Втрати підприємства від інфляційних процесів розраховуються щомісяця на залишок від заборгованості, враховуючи щомісячний індекс інфляції", - розповів представник підприємства.

За його словами, теплокомуненерго купують газ і в разі, якщо вчасно не розплачуються, повинні платити штрафи. Витрати на ці штрафи тарифами не передбачені.

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Лопатин додав, що тільки в Києві станом на 1 липня борг за опалення та гарячу воду склав 3,5 млрд грн, при цьому до 10% клієнтів системно в повному розмірі не платять за надані послуги.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 28 грудня 2020 року прийняв рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення. З 1 січня 2021 року вартість перших 100 кіловат-годин для українців складе 1,68 грн/кВт-год. Діяти новий тариф буде до 31 Березня.

Як заявив заступник Міністра соціальної політики Віталій Музиченко, у зв'язку з зміною тарифів українці змушені будуть платити в середньому на 80-100 гривень більше за перші 100 кВТ-год електроенергії.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову про підвищенні тарифу держкомпанії Укренерго на передачу електроенергії.

штраф коммуналка ЖКГ-тарифи
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