Украинцев массово штрафуют: кого наказывают гривной при оплате коммуналки

Украинцам приходят штрафы в квитанциях / УНИАН

Штрафы в квитанциях приходят украинцам, которые вовремя не оплачивают коммунальные услуги.

В Киеве коммунальные предприятия начисляют 3% санкций должникам, пояснил Громадському радіо директор Энергосбыта КП Киевтеплоэнерго Константин Лопатин.

Он подчеркнул, что такую санкцию могут предъявлять согласно Гражданскому кодексу.

"3% годовых начисляются на остаток задолженности. Потери предприятия от инфляционных процессов рассчитываются ежемесячно на остаток от задолженности, учитывая ежемесячный индекс инфляции", – рассказал представитель предприятия.

По его словам, теплокоммунэнерго покупают газ и в случае, если вовремя не расплачиваются, должны платить штрафы. Расходы на эти штрафы тарифами не предусмотрены.

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Лопатин добавил, что только в Киеве по состоянию на 1 июля долг за отопления и горячую воду составил 3,5 млрд грн, при этом до 10% клиентов системно в полном размере не платят за предоставленные услуги.

Напоним, Кабинет министров Украины 28 декабря 2020 года принял решение об отмене льготного тарифа на оплату электроэнергии для населения. С 1 января 2021 года стоимость первых 100 киловатт-часов для украинцев составит 1,68 грн/кВт-час. Действовать новый тариф будет до 31 марта.

Как заявил замминистра социальной политики Виталий Музыченко, в связи с изменением тарифов украинцы вынуждены будут платить в среднем на 80-100 гривен больше за первые 100 кВТ-ч электроэнергии.

В Украине также отменили ряд льгот на электроэнергию. Решение отразится на стоимости для религиозных организаций и бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила постановление о повышении тарифа госкомпании Укрэнерго на передачу электроэнергии.