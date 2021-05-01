Українці можуть залишитися без гарячої води: в чому причина

Українці можуть залишитися без гарячої води / УНІАН

Через скасування спецзобов'язань (ПСО) для теплокомуненерго постачальники гарячої води та опалення в Україні можуть залишитися без газу. В результаті по всій країні можуть відключити гарячу воду.

До 20 травня Нафтогаз України зобов'язаний продавати блакитне паливо постачальникам тепла і гарячої води (ТКЕ) за встановленим тарифом. Таке зобов'язання передбачено спеціальним документом - ПСО. І вже в цьому місяці термін його дії закінчується, передає Obozrevatel.

Глава Укртеплокомуненерго Арсентій Блащук зазначив, що в результаті всі постачальники газу та опалення ризикують залишитися без газу, а українці – без гарячої води. Крім того, восени може не початися і опалювальний сезон.

"Після скасування ПСО підприємства повинні закуповувати газ за попередньою оплатою. А де гроші взяти, якщо у нас споживач платить після того, як вже використовував гарячу воду та опалення. А що робити тепловикам? Як розрахуватися з боргами ще й купити газ. Опалювального сезону може і не бути", – пояснив Блащук.

Нагадаємо: