Украинцы могут остаться без горячей воды: в чем причина

Украинцы могут остаться без горячей воды / УНИАН

Из-за отмены спецобязательств (ПСО) для теплокоммунэнерго поставщики горячей воды и отопления в Украине могут остаться без газа. В результате по всей стране могут отключить горячую воду.

До 20 мая Нафтогаз Украины обязан продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды (ТКЭ) по установленному тарифу. Такое обязательство предусмотрено специальным документом – ПСО. И уже в этом месяце срок его действия истекает, передает Obozrevatel.

Глава Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук отметил, что в результате все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы – без горячей воды. Кроме того, осенью может не начаться и отопительный сезон.

"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ. Отопительного сезона может и не быть", – объяснил Блащук.

Напомним: