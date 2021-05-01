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Украинцы могут остаться без горячей воды: в чем причина

1 мая 2021, 09:34
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Глава Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук заявил, что отопительный сезон 2021 также может не начаться.

Горячая вода
Украинцы могут остаться без горячей воды / УНИАН

Из-за отмены спецобязательств (ПСО) для теплокоммунэнерго поставщики горячей воды и отопления в Украине могут остаться без газа. В результате по всей стране могут отключить горячую воду.

До 20 мая Нафтогаз Украины обязан продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды (ТКЭ) по установленному тарифу. Такое обязательство предусмотрено специальным документом – ПСО. И уже в этом месяце срок его действия истекает, передает Obozrevatel.

Глава Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук отметил, что в результате все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы – без горячей воды. Кроме того, осенью может не начаться и отопительный сезон.

"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ. Отопительного сезона может и не быть", – объяснил Блащук.

Напомним:

  • 27 апреля НАК Нафтогаз Украины в последний раз установила оптовую цену на газ для теплокоммунэнерго в рамках специальных обязательств (ПСО) на апрель в размере 6,523 грн/куб. м (без НДС и расходов на транспортировку).
  • С 1 мая 2021 года завершается действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа. В связи с этим с мая предприятия теплокоммунэнерго должны получить возможность свободно выбирать поставщика газа.

Нафтогаз горячая вода отопительный сезон новости Украины
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