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У Мережі повідомили про загрозу зриву роботи УЗ: у компанії роз'яснили ситуацію

19 квітня 2021, 17:22
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Укрзалізниця пояснила, чому їй не вистачає палива.

В Укрзалізниці повідомили, що у компанії дизпалива залишилося на чотири доби
В УЗ повідомили, що у компанії дизпалива залишилося на чотири доби / facebook.com/Ukrzaliznytsia

У понеділок, 19 квітня, у Мережі з'явилася інформація, що робота акціонерного товариства Укрзалізниця опинилася на межі зриву через брак дизельного палива.

На Південно-Західній та Придніпровській залізниці запасів дизпалива залишилося максимум на три дні, повідомив Telegram-канал Ivko.Live.

УЗ сьогодні роз'яснила ситуацію з дизпаливом на своїй сторінці у Facebook.

У компанії відзначили, що мають контракти на поставку дизпалива, проте постачальники відмовилися його відвантажувати.

В УЗ додали, що у компанії є запас дизпалива – його вистачить на чотири доби.

"Укрзалізниця наразі має два контракти на поставку 10 тис. тонн дизельного пального. Водночас через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами компанія має запас дизельного пального на чотири доби", – наголошується у повідомленні.

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Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 року колишній нардеп та член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко говорив, що компанія для закупівлі дизпалива провела переговори з усіма учасниками ринку, було укладено рамковий договір з 12 компаніями-трейдерами й почалася конкуренція за найнижчу ціну.

  • Довідка. УЗ дизель потрібен для того, щоб забезпечити роботу дизельних поїздів. Дизель-поїзди використовуються для пасажирських перевезень на ділянках залізниці, які неелектрифіковані чи лише частково електрифіковані, пише Вікіпедія.
  • Також дизельний транспорт використовують у якості службового.
  • Станом на листопад 2017 року в УЗ було 150 приміських дизельних поїздів.
Укрзалізниця
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