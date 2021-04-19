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В Сети сообщили об угрозе срыва работы УЗ: в компании разъяснили ситуацию

19 апреля 2021, 17:22
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Укрзализныця объяснила, почему ей не хватает топлива.

В Укрзализныци сообщили, что в компании дизтоплива осталось на четверо суток
В УЗ сообщили, что в компании дизтоплива осталось на четверо суток / facebook.com/Ukrzaliznytsia

В понедельник, 19 апреля, в Сети появилась информация, что работа акционерного общества Укрзализныця оказалась на грани срыва из-за нехватки дизельного топлива.

На Юго-Западной и Приднепровской железной дороге запасов дизтоплива осталось максимум на три дня, сообщил Telegram-канал Ivko.Live.

УЗ сегодня разъяснила ситуацию с дизтопливом на своей странице в Facebook.

В компании отметили, что имеют контракты на поставку дизтоплива, однако поставщики отказались его отгружать.

В УЗ добавили, что в компании есть запас дизтоплива – его хватит на четверо суток.

"Укрзализныця сейчас имеет два контракта на поставку 10 тыс. тонн дизельного топлива. В то же время из-за отказа поставщиков отгружать топливо по договорам компания имеет запас дизельного топлива на четверо суток", – отмечается в сообщении.

Напомним, в конце ноября 2020 года бывший нардеп и член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко говорил, что компания для закупки дизтоплива провела переговоры со всеми участниками рынка, был заключен рамочный договор с 12 компаниями-трейдерами и началась конкуренция за самую низкую цену.

  • Справка. УЗ дизель нужен для того, чтобы обеспечить работу дизельных поездов. Дизель-поезда используются для пассажирских перевозок по участкам железной дороги, которые неэлектрифицированы или только частично электрифицированы, пишет Википедия.
  • Также дизельный транспорт используют в качестве служебного.
  • По состоянию на ноябрь 2017 года в УЗ было 150 пригородных дизельных поездов.
Укрзализныця
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