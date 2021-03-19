Остановка всех перевозок: Укрзализныця предупредила о страйке

Укрзализныця заявила про всеукраинский страйк: что известно / УНИАН

Укрзализныця планирует страйк всеукраинского масштаба. Остановить все перевозки (как пассажирские, так и грузовые) компания намерена через две недели.

Такое обещание прозвучало на встрече железнодорожных союзов с представителями парламента Украины.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется большая забастовка с остановкой всех видов перевозок", – сообщила глава временной следственной комиссии Верховной Рады Юлия Гришина.

По ее словам, комиссия "уже работает со всеми этими материалами".

Укрзализныця: новости