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Остановка всех перевозок: Укрзализныця предупредила о страйке

19 марта 2021, 12:13
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Разрешить вопрос пытается парламент.

Укрзализныця заявила про всеукраинский страйк что известно
Укрзализныця заявила про всеукраинский страйк: что известно / УНИАН

Укрзализныця планирует страйк всеукраинского масштаба. Остановить все перевозки (как пассажирские, так и грузовые) компания намерена через две недели.

Такое обещание прозвучало на встрече железнодорожных союзов с представителями парламента Украины.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется большая забастовка с остановкой всех видов перевозок", – сообщила глава временной следственной комиссии Верховной Рады Юлия Гришина.

По ее словам, комиссия "уже работает со всеми этими материалами".

Укрзализныця: новости

  • В Минифраструктуры предупредили о резком подорожании билетов на поезда. В Мининфраструктуры объяснили, что индексация тарифов на проезд вызвана ростом инфляции и затратами на оплату труда работников железной дороги.
  • Кабмин уволил главу Укрзализныци. Обязанности главы УЗ возложили на Ивана Юрика.
  • Глава правления государственной акционерной компании Укрзализныця Владимир Жмак рассказал о размере своей зарплаты. По словам Жмака, нынешнюю зарплату в 625 тысяч гривен он уже получал 25 лет назад, когда работал в Киевстаре.
  • Комментируя размер своей заработной платы, составляющей 625 тыс. грн в месяц, глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак сообщил о том, что она меньше той, которую получал его предшественник год назад.

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