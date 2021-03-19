Остановка всех перевозок: Укрзализныця предупредила о страйке

Разрешить вопрос пытается парламент.
Укрзализныця планирует страйк всеукраинского масштаба. Остановить все перевозки (как пассажирские, так и грузовые) компания намерена через две недели.
Такое обещание прозвучало на встрече железнодорожных союзов с представителями парламента Украины.
"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется большая забастовка с остановкой всех видов перевозок", – сообщила глава временной следственной комиссии Верховной Рады Юлия Гришина.
По ее словам, комиссия "уже работает со всеми этими материалами".
Укрзализныця: новости
- В Минифраструктуры предупредили о резком подорожании билетов на поезда. В Мининфраструктуры объяснили, что индексация тарифов на проезд вызвана ростом инфляции и затратами на оплату труда работников железной дороги.
- Кабмин уволил главу Укрзализныци. Обязанности главы УЗ возложили на Ивана Юрика.
- Глава правления государственной акционерной компании Укрзализныця Владимир Жмак рассказал о размере своей зарплаты. По словам Жмака, нынешнюю зарплату в 625 тысяч гривен он уже получал 25 лет назад, когда работал в Киевстаре.
- Комментируя размер своей заработной платы, составляющей 625 тыс. грн в месяц, глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак сообщил о том, что она меньше той, которую получал его предшественник год назад.
Автор: Диана Беловодская