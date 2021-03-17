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Кабмин уволил главу Укрзализныци

17 марта 2021, 14:19
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Обязанности главы УЗ возложили на Ивана Юрика.

Владимир Жмак
Кабмин уволил главу Укрзализныци Владимира Жмака / УНИАН

Кабинет Министров Украины согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака. Обязанности главы возложили на Ивана Юрика.

Решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 17 марта, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Отмечается, что Иван Юрик является членом правления "Укрзализныци".

Что о Владимире Жмаке сообщалось ранее:

  • Глава правления государственной акционерной компании Укрзализныця Владимир Жмак рассказал о размере своей зарплаты. По словам Жмака, нынешнюю зарплату в 625 тысяч гривен он уже получал 25 лет назад, когда работал в Киевстаре.
  • Комментируя размер своей заработной платы, составляющей 625 тыс. грн в месяц, глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак сообщил о том, что она меньше той, которую получал его предшественник год назад.

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