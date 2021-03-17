Кабмин уволил главу Укрзализныци

Обязанности главы УЗ возложили на Ивана Юрика.
Кабинет Министров Украины согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака. Обязанности главы возложили на Ивана Юрика.
Решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 17 марта, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Отмечается, что Иван Юрик является членом правления "Укрзализныци".
Что о Владимире Жмаке сообщалось ранее:
- Глава правления государственной акционерной компании Укрзализныця Владимир Жмак рассказал о размере своей зарплаты. По словам Жмака, нынешнюю зарплату в 625 тысяч гривен он уже получал 25 лет назад, когда работал в Киевстаре.
- Комментируя размер своей заработной платы, составляющей 625 тыс. грн в месяц, глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак сообщил о том, что она меньше той, которую получал его предшественник год назад.
Автор: Адриана Бубновская