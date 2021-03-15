В Минифраструктуры предупредили о резком подорожании билетов на поезда

С 1 апреля повысятся тарифы на билеты на поезда / Facebook/Ukrzaliznytsia

В Мининфраструктуры подготовили проект приказа о значительном повышении с 1 апреля нынешнего года тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении.

Отмечается, что тарифы на проезд в общих, плацкартных, купейных вагонах и СВ планируют индексировать по коэффициенту 1,02.

Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозки вагонов в порожнем состоянии.

Читайте такжеУкрзализныця вводит очередные ограничения в двух областях из-за COVID-19

В Мининфраструктуры объяснили, что индексация тарифов на проезд вызвана ростом инфляции и затратами на оплату труда работников железной дороги. В 2021 году ожидается рост потребительских цен на 6,2%, а рост реальной среднемесячной заработной платы работников в Украине на уровне 12,1%

Согласно расчетам, повышение тарифов позволит получить Укрзализныцей в 2021 году дополнительные поступления в сумме 557,9 млн грн.