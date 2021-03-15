В Минифраструктуры предупредили о резком подорожании билетов на поезда

В Мининфраструктуры объяснили, что индексация тарифов на проезд вызвана ростом инфляции и затратами на оплату труда работников железной дороги.
В Мининфраструктуры подготовили проект приказа о значительном повышении с 1 апреля нынешнего года тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении.
Отмечается, что тарифы на проезд в общих, плацкартных, купейных вагонах и СВ планируют индексировать по коэффициенту 1,02.
Кроме того, планируется индексация на 22% тарифов на перевозку багажа, грузобагажа и перевозки вагонов в порожнем состоянии.
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В Мининфраструктуры объяснили, что индексация тарифов на проезд вызвана ростом инфляции и затратами на оплату труда работников железной дороги. В 2021 году ожидается рост потребительских цен на 6,2%, а рост реальной среднемесячной заработной платы работников в Украине на уровне 12,1%
Согласно расчетам, повышение тарифов позволит получить Укрзализныцей в 2021 году дополнительные поступления в сумме 557,9 млн грн.
- Укрзализныця (УЗ) продлила ограничения для областей из красной зоны: туда по-прежнему нельзя купить билеты, там ограничены посадка и высадка пассажиров. Новые правила работы УЗ остаются в силе до 19 марта включительно.
- Пресс-служба УЗ уточнила, что ограничения отменят лишь по факту официального выхода регионов из статуса красных зон.