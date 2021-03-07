Укрзализныця пошла на жесткие меры из-за "красной" зоны карантина

В Закарпатской области ограничивается высадка и посадка пассажиров.
С понедельника, 8 марта, компания Укрзализныця приостанавливает продажу билетов в Закарпатскую область.
Одновременно с этим введением в регионе усиленного карантина ограничивается высадка и посадка пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к "красной" карантинной зоне, Укрзализныця с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться на Закарпатье по железной дороге.
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Ранее в Укрзализныце приняли решение назначить пять поездов, чтобы вывезти из "красных" зон карантина более трех тысяч пассажиров.
Карантин на Закарпатье:
- В Закарпатской области с 8 марта устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.
- На территории области будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
- По состоянию на 7 марта в "красную" зону эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19 попали Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.