Укрзализныця пошла на жесткие меры из-за "красной" зоны карантина

Укрзализныця закрыват продажу билетов на Закарпатье / сайт Укрзализныци

С понедельника, 8 марта, компания Укрзализныця приостанавливает продажу билетов в Закарпатскую область.

Одновременно с этим введением в регионе усиленного карантина ограничивается высадка и посадка пассажиров, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к "красной" карантинной зоне, Укрзализныця с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться на Закарпатье по железной дороге.

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Ранее в Укрзализныце приняли решение назначить пять поездов, чтобы вывезти из "красных" зон карантина более трех тысяч пассажиров.

Карантин на Закарпатье: