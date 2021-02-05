"Пофиг, чей Крым?": Укрзализныця влипла в скандал с "российским" полуостровом

Карта с "российским" Крымом появлялся при выборе опции просмотра маршрут поездов.
На сайте компании Укрзализныця, на карте расписания движения поездов, захваченный Россией Крым отмечен как территория Южного федерального округа РФ.
На вопиющую ошибку в своем Facebook обратил внимание журналист Александр Рудоманов, опубликовав соответствующие скрины.
При этом карта с "российским" Крымом появлялся при выборе опции просмотра маршрут поездов.
На них проведена "граница" между Украиной и захваченным полуостровом, который обозначен как "Автономная республика Крым Россия Южный федеральный округ".
"Укрзализныця, у вас там с картами которые использует Юго-Западная железная дорога все нормально? Или как всегда рабочим, отвечающим за сайт, пофиг чей Крым, лишь бы зарплату подняли? Тогда уже карту рамблера запускайте", – написал Рудоманов.
Отметим, что позже журналист добавил, что компания уже исправила ошибку.
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Скандал в Укрзализныце
- Ранее SММ-сотрудница Укрзализныци ошибочным постом в Telegram спровоцировала целый флешмоб в соцсетях.
- Она по ошибке разослали подписчикам личное сообщение.
- Так, SММ-щица Укрзализныци опубликовала в Telegram пост, в котором рассказала, что уже поставила новости в Facebook, а теперь собирается сбегать за молоком.