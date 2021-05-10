У Слузі народу назвали три умови для отримання нового траншу МВФ

Давид Арахамія назвав терміни прийняття необхідних законів.
Для розблокування співпраці України з Міжнародним валютним фондом Верховна Рада найближчим часом планує ухвалити три законопроекти: про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, внесення змін до закону про НАБУ та удосконалення закону про НБУ.
Як розповів в ефірі каналу Україна 24 глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, всі три вимоги парламент повинен виконати менш ніж за місяць - до 1 червня.
Законопроект про незалежність НАБУ глава він назвав новим, який вноситься для приведення законодавства у відповідність з рішенням Конституційного Суду.
Водночас закон про Вищу раду правосуддя лідер фракції СН назвав фактично судовою реформою, яка розблокує багато питань.
"Вона в першому читанні повинна бути проголосована через тиждень, а потім за скороченою процедурою, сподіваюся не буде форс-мажорів. Я сказав 1 червня для того, щоб розуміти, що у нас є така налаштованість", - додав Арахамія.
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Співпраця України з МВФ
- МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона повинна діяти протягом 1,5 років. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора $5 млрд доларів. Перші $2,1 млрд Київ вже отримав.
- Згідно з планом співпраці, Україні повинні виділити ще $3,5 млрд, проте надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформи.
- У МВФ 13 лютого зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
- 7 квітня у Зеленського назвали терміни підписання чергової угоди в МВФ. Бажано, щоб потрібні документи були підписані до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко.