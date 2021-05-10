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У Слузі народу назвали три умови для отримання нового траншу МВФ

10 травня 2021, 14:43
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Давид Арахамія назвав терміни прийняття необхідних законів.

Арахамія розповів про співпрацю з МВФ
Давид Арахамія / УНІАН

Для розблокування співпраці України з Міжнародним валютним фондом Верховна Рада найближчим часом планує ухвалити три законопроекти: про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, внесення змін до закону про НАБУ та удосконалення закону про НБУ.

Як розповів в ефірі каналу Україна 24 глава фракції Слуга народу Давид Арахамія, всі три вимоги парламент повинен виконати менш ніж за місяць - до 1 червня.

Законопроект про незалежність НАБУ глава він назвав новим, який вноситься для приведення законодавства у відповідність з рішенням Конституційного Суду.

Водночас закон про Вищу раду правосуддя лідер фракції СН назвав фактично судовою реформою, яка розблокує багато питань.

"Вона в першому читанні повинна бути проголосована через тиждень, а потім за скороченою процедурою, сподіваюся не буде форс-мажорів. Я сказав 1 червня для того, щоб розуміти, що у нас є така налаштованість", - додав Арахамія.

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Співпраця України з МВФ

МВФ кредит МВФ Слуга народу Давид Арахамія
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