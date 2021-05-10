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В Слуге народа назвали три условия для получения нового транша МВФ

10 мая 2021, 14:43
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Давид Арахамия назвал сроки принятия необходимых законов.

Арахамия рассказал о сотрудничестве с МВФ
Давид Арахамия / УНИАН

Для разблокирования сотрудничества Украины с Международным валютным фондом Верховная Рада в ближайшее время планирует принять три законопроекта: о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях, внесение изменений в закон о НАБУ и усовершенствование закона о НБУ.

Как рассказал в эфире канала Украина 24 глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, все три требования парламент должен выполнить менее чем за месяц - до 1 июня.

Законопроект о независимости НАБУ глава он назвал новым, который вносится для приведения законодательства в соответствие с решением Конституционного суда.

В то же время закон о Высшем совете правосудия лидер фракции СН назвал фактически судебной реформой, которая разблокирует много вопросов.

"Она в первом чтении должна быть проголосована через неделю, а затем по сокращенной процедуре, надеюсь не будет форс-мажоров. Я сказал 1 июня для того, чтобы понимать, что у нас есть такая настроенность", - добавил Арахамия.

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Сотрудничество Украины с МВФ

  • МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины программу сотрудничества stand-by. Она должна действовать в течение 1,5 лет. В общей сложности украинское государство должно получить от международного финансового донора $5 млрд долларов. Первые $2,1 млрд Киев уже получил.
  • Согласно плану сотрудничества, Украине должны выделить еще $3,5 млрд, однако предоставление дальнейших траншей было приостановлено из-за ряда требований со стороны МВФ. В частности, Фонд настаивает на проведении антикоррупционной, образовательной, пенсионной, медицинской и судебной реформы.
  • В МВФ 13 февраля сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
  • 7 апреля у Зеленского назвали сроки подписания очередной сделки в МВФ. Желательно, чтобы нужные документы были подписаны до конца июля, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
МВФ кредит МВФ Слуга народа Давид Арахамия
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