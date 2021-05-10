В Слуге народа назвали три условия для получения нового транша МВФ

Давид Арахамия / УНИАН

Для разблокирования сотрудничества Украины с Международным валютным фондом Верховная Рада в ближайшее время планирует принять три законопроекта: о возвращении уголовной ответственности за ложь в декларациях, внесение изменений в закон о НАБУ и усовершенствование закона о НБУ.

Как рассказал в эфире канала Украина 24 глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, все три требования парламент должен выполнить менее чем за месяц - до 1 июня.

Законопроект о независимости НАБУ глава он назвал новым, который вносится для приведения законодательства в соответствие с решением Конституционного суда.

В то же время закон о Высшем совете правосудия лидер фракции СН назвал фактически судебной реформой, которая разблокирует много вопросов.

"Она в первом чтении должна быть проголосована через неделю, а затем по сокращенной процедуре, надеюсь не будет форс-мажоров. Я сказал 1 июня для того, чтобы понимать, что у нас есть такая настроенность", - добавил Арахамия.

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