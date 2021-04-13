У Зеленского объяснили, когда ждать денег от МВФ

У Зеленского оценили шансы на получение кредита МВФ / УНИАН

Киев рассчитывает, что первый пересмотр программы с Международным валютным фондом закончится до июля 2021 года – и тогда на новый кредит от МВФ Украина может рассчитывать уже в сентябре.

"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желанный срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда – июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков", – объяснил ситуацию в интервью РБК-Украина советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.

Он подчеркнул, что до июля украинским властям необходимо выполнить все требования своего главного кредитора. При этом Устенко заверил, что "уже много сделано".

"По части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они также обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", – уточнил представитель Зеленского.

Сотрудничество Украины и МВФ