У Зеленского объяснили, когда ждать денег от МВФ

До июля украинским властям необходимо выполнить все требования своего главного кредитора.
Киев рассчитывает, что первый пересмотр программы с Международным валютным фондом закончится до июля 2021 года – и тогда на новый кредит от МВФ Украина может рассчитывать уже в сентябре.
"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желанный срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда – июль, так как в августе в МВФ месяц отпусков", – объяснил ситуацию в интервью РБК-Украина советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.
Он подчеркнул, что до июля украинским властям необходимо выполнить все требования своего главного кредитора. При этом Устенко заверил, что "уже много сделано".
"По части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах. По поводу НБУ они также обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", – уточнил представитель Зеленского.
Сотрудничество Украины и МВФ
- МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины программу сотрудничества stand-by. Она должна действовать в течение 1,5 лет. В общей сложности украинское государство должно получить от международного финансового донора $5 млрд долларов. Первые $2,1 млрд Киев уже получил.
- Согласно плану сотрудничества, Украине должны выделить еще $3,5 млрд, однако предоставление дальнейших траншей было приостановлено из-за ряда требований со стороны МВФ. В частности, Фонд настаивает на проведении антикоррупционной, образовательной, пенсионной, медицинской и судебной реформы.
- В МВФ 13 февраля сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
- Советник главы ОП Тимофей Милованов обвинял МВФ в том, что перед тем, как выпустить пресс-релиз, Фонд не проинформировали официальный Киев. Украинские власти были крайне удивлены таким решением – на тот момент еще не было официальной позиции Украины по данному вопросу, тогда как сообщения МВФ уже ушли в СМИ.
- 7 апреля у Зеленского назвали сроки подписания очередной сделки в МВФ. Желательно, чтобы нужные документы были подписаны до конца июля, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко.