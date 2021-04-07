У Зеленского назвали сроки подписания очередной сделки в МВФ

Staff level agreement - это соглашение, которое предварительно подписывается между Украиной и МВФ.
В данное время продолжаются технические консультации с Международным валютным фондом (МВФ) о подписании предварительного соглашения о продлении программы сотрудничества с Фондом. Желательно, чтобы такое соглашение было подписано до конца июля, заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, пишет пресс-служба ОП.
Staff level agreement - это соглашение, которое предварительно подписывается между Украиной и МВФ. Это предварительное понимание относительно того, каким образом будет построена программа сотрудничества с МВФ.
"В текущем году есть два периода пиковой нагрузки на госбюджет из-за необходимости выплат по государственному долгу: в марте, который уже успешно пройден, и в сентябре, который еще впереди. Поэтому желательно, чтобы соглашение с МВФ было подписано до конца июля", - отметил Устенко.
Сотрудничество Украины и МВФ
- МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины программу сотрудничества stand-by. Она должна действовать в течение 1,5 лет. В общей сложности украинское государство должно получить от международного финансового донора 5$ млрд. долларов. Первые 2,1$ млрд. Киев уже получил.
- Согласно плану сотрудничества, Украине должны выделить еще 3,5$ млрд., однако предоставление дальнейших траншей было приостановлено из-за ряда требований со стороны МВФ. В частности, Фонд настаивает на проведении антикоррупционной, образовательной, пенсионной, медицинской и судебной реформы.
- В МВФ 13 февраля сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
- Советник главы ОП Тимофей Милованов обвинял МВФ в том, что перед тем, как выпустить пресс-релиз, Фонд не проинформировали официальный Киев. Украинские власти были крайне удивлены таким решением – на тот момент еще не было официальной позиции Украины по данному вопросу, тогда как сообщения МВФ уже ушли в СМИ.