СМИ узнали об условиях МВФ по кредиту для Украины

МВФ требует от Украины не фиксировать цену на газ для бытовых потребителей / УНИАН

Международный валютный Фонд продолжает вести переговоры с Украиной по вопросу предоставления Киеву нового кредитного транша. Среди условий финансового донора – принятие закона о Высшем совете правосудия, отказ от фиксированной цены на газ для населения, четкость в планах по бюджету на следующий год и аудит коронавирусного фонда, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.

В частности, представитель МВФ Джерри Райс сказал, что в течение следующих месяцев МВФ и Украина будут обсуждать проведение дальнейших реформ.

"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение набора реформ", - сказал Райс.

По данным информагентства, Фонд снова конкретизировал требования, выполнение которых позволит государству получить транш.

Какие условия выдвигает МВФ Украине

Принятие Верховной Радой закона о Высшем совете правосудия (ВСП)

Гарантия невмешательства в работу НАБУ и САП

Принятие новых поправок в закон о банках и НБУ

Отказ от фиксации цен на газ для населения

Прозрачность в вопросах планов на бюджет на будущий год и аудит коронавирусного фонда

Издание подчеркивает, что если вышеуказанные вопросы будут частично урегулированы, то миссия МВФ по пересмотру программы финансового сотрудничества stand-by может приехать в Украину приблизительно в мае.Читайте такжеУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в мае.

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