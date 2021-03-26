СМИ узнали об условиях МВФ по кредиту для Украины

Если Киев выполнит требования, миссия Фонда может приехать в Украину приблизительно в мае.
Международный валютный Фонд продолжает вести переговоры с Украиной по вопросу предоставления Киеву нового кредитного транша. Среди условий финансового донора – принятие закона о Высшем совете правосудия, отказ от фиксированной цены на газ для населения, четкость в планах по бюджету на следующий год и аудит коронавирусного фонда, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственные источники.
В частности, представитель МВФ Джерри Райс сказал, что в течение следующих месяцев МВФ и Украина будут обсуждать проведение дальнейших реформ.
"Повестка на следующие несколько месяцев заключается в том, чтобы продолжить обсуждение набора реформ", - сказал Райс.
По данным информагентства, Фонд снова конкретизировал требования, выполнение которых позволит государству получить транш.
Какие условия выдвигает МВФ Украине
- Принятие Верховной Радой закона о Высшем совете правосудия (ВСП)
- Гарантия невмешательства в работу НАБУ и САП
- Принятие новых поправок в закон о банках и НБУ
- Отказ от фиксации цен на газ для населения
- Прозрачность в вопросах планов на бюджет на будущий год и аудит коронавирусного фонда
Издание подчеркивает, что если вышеуказанные вопросы будут частично урегулированы, то миссия МВФ по пересмотру программы финансового сотрудничества stand-by может приехать в Украину приблизительно в мае.Читайте такжеУ Зеленского объявили о требованиях Украины к МВФ
По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в мае.
Сотрудничество Украины и МВФ
- МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины программу сотрудничества stand-by. Она должна действовать в течение 1,5 лет. В общей сложности украинское государство должно получить от международного финансового донора 5$ млрд. долларов. Первые 2,1$ млрд. Киев уже получил.
- Согласно плану сотрудничества, Украине должны выделить еще 3,5$ млрд., однако предоставление дальнейших траншей было приостановлено из-за ряда требований со стороны МВФ. В частности, Фонд настаивает на проведении антикоррупционной, образовательной, пенсионной, медицинской и судебной реформы.
- В МВФ 13 февраля сделали заявление о завершении работы миссии по программе stand-by в Украине. Договоренности о предоставлении транша так и не были достигнуты. Фонд требует проведения судебной и антикоррупционной реформы.
- Советник главы ОП Тимофей Милованов обвинял МВФ в том, что перед тем, как выпустить пресс-релиз, Фонд не проинформировали официальный Киев. Украинские власти были крайне удивлены таким решением – на тот момент еще не было официальной позиции Украины по данному вопросу, тогда как сообщения МВФ уже ушли в СМИ.