Украина не получит новый транш от МВФ: в Фонде сделали заявление о провале переговоров

В МВФ выразили готовность продолжать дальнейшие консультации с Украиной / Reuters

Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает НВ.

Он рассказал, что эксперты Фонда в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля обсуждали с властями Украины ситуацию с прогрессом по вопросу внедрения реформ, которые Киев должен запустить в рамках договоренностей с МВФ. Дискуссия шла об усилении управления Нацбанком, оптимизации законодательного и регуляторного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также мерах, которые должны быть направлены на улучшение ситуации с налоговыми поступлениями.

Кроме того, стороны обговорили инициативы по внесению изменений в законодательство, связанных с работой антикоррупционных органов, правосудия, и меры в энергетическом секторе.Читайте такжеСМИ узнали о реакции МВФ на повышение тарифов в Украине

Люнгман уточнил, что переговоры проходили в положительном ключе, однако для того, чтобы первый пересмотр программы stand by был успешно завершен, следует вести дальнейшую дискуссию.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - подчеркнул представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Таким образом, Украина пока не сможет получить следующий кредит от МВФ.

Сотрудничество Украины и МВФ