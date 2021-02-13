УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украина не получит новый транш от МВФ: в Фонде сделали заявление о провале переговоров

13 февраля 2021, 10:25
Прослушать новость
Остановить

В МВФ отметили прогресс в переговорах с Украиной по пересмотру кредитной программы stand by.

МВФ
В МВФ выразили готовность продолжать дальнейшие консультации с Украиной / Reuters

Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает НВ.

Он рассказал, что эксперты Фонда в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля обсуждали с властями Украины ситуацию с прогрессом по вопросу внедрения реформ, которые Киев должен запустить в рамках договоренностей с МВФ. Дискуссия шла об усилении управления Нацбанком, оптимизации законодательного и регуляторного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также мерах, которые должны быть направлены на улучшение ситуации с налоговыми поступлениями.

Кроме того, стороны обговорили инициативы по внесению изменений в законодательство, связанных с работой антикоррупционных органов, правосудия, и меры в энергетическом секторе.Читайте такжеСМИ узнали о реакции МВФ на повышение тарифов в Украине

Люнгман уточнил, что переговоры проходили в положительном ключе, однако для того, чтобы первый пересмотр программы stand by был успешно завершен, следует вести дальнейшую дискуссию.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - подчеркнул представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Таким образом, Украина пока не сможет получить следующий кредит от МВФ.

Сотрудничество Украины и МВФ

  • Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил для Украины новую 18-месячную программу stand-by, в рамках которой Киев должен получить от МВФ 5 миллиардов долларов кредита. Первые 2,1$ млрд. украинскому государству уже предоставили.
  • Согласно планам, Украина до конца прошлого года должна была получить еще 3,5 миллиарда долларов, но программа фактически была поставлена на паузу. Фонд требовал от Киева реализации пенсионной, медицинской, антикоррупционной и образовательной реформы.
  • 11 января миссия МВФ возобновила свою работу в Киеве по вопросам пересмотра программы. Украинские чиновники отчитывались о выполнении реформ для получения новых траншей.
  • 14 января министр финансов Сергей Марченко отметил, что украинские власти допускают ситуацию, при которой сотрудничество Украины с МВФ будет прекращено. В таком случае государство будет вынуждено пересмотреть бюджет на текущий год.
  • 2 февраля советник президента Олег Устенко заявил, что переговоры о предоставлении Украине трех траншей МВФ идут на всех уровнях. Киев планировал получить 2,1$ млрд. долларов.

МВФ кредит МВФ новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украина не получит новый транш от МВФ: в Фонде сделали заявление о провале переговоров». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Украина готовится поднять пенсионный возраст – РозенкоУкраина готовится поднять пенсионный возраст – Розенко В ЕС объяснили, чем Украина должна расплатиться за кредит в 600 млн евроВ ЕС объяснили, чем Украина должна расплатиться за кредит в 600 млн евро Когда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условияКогда и кому в Украине повысят пенсии в 2021 году: даты и условия "Слуга народа" нашла позитив в тарифах на коммуналку и жестко отхватила в Сети"Слуга народа" нашла позитив в тарифах на коммуналку и жестко отхватила в Сети Названы продукты, которые резко подорожают весной в УкраинеНазваны продукты, которые резко подорожают весной в Украине
Следующий материал

Последние новости

10:28
Гороскоп на 13 февраля для всех: пророческий сон и денежные мысли
10:25
Украина не получит новый транш от МВФ: в Фонде сделали заявление о провале переговоров Видео
09:57
Лукашенко тянет белорусского кота за хвост мнение
09:52
Доставайте шубы: Украину в ближайшие дни скует настоящая февральская стужа Видео
09:03
Журналистам каналов 112 Украина, Zik и NewsOne аннулировали аккредитацию в Раду - СМИ Видео
Реклама
08:54
У Зеленского оценили шансы на отставку Кабмина Видео
08:44
Что определяет столь сильную отсталость Украины от западного мира мнение
08:29
Великолепные кожаные брюки, без которых мода 2021 немыслима: фото Фото
08:19
Польша вознамерилась вытолкнуть Германию из проекта Северный поток-2 Видео
07:42
За оскорбление полицейского будут сурово карать: что предлагают в Раде
07:38
Ермак объяснил, почему Минские договороенности выполнить невозможно Видео
07:15
"А почему бы и да?": Снежана Бабкина показала грудь на эротическом фото
06:56
Клонирование vs смерть: есть ли будущее у Слуги народа мнение
06:33
На видео пропагандистов РФ о дворце Путина нашли спрятанный бассейн и вход в бункер Видео
06:04
Необычные поздравления с Днем святого Валентина в прозе, стихи и картинки
05:26
Астролог раскрыла, что под запретом в новый лунный месяц Видео
05:05
Эксперт распек подготовку Украины к COVID-вакцинации и назвал новую опасность Видео
04:40
Эксперт оценил шансы Разумкова стать президентом Видео
04:12
Кравчук раскрыл планы России по присоединению Донбасса Видео
03:28
Какие напитки уберут отеки на теле Видео
Реклама
02:53
Академик объяснил, зачем Украина создает собственную вакцину против COVID-19 Видео
02:45
Как избавиться от сильной тяги к сахару - совет врачей
02:10
Эксперт объяснила последствия заявления Лаврова о разрыве России и Евросоюза Видео
00:55
"Львица": игривая Аделина Дели взбудоражила фантазию пикантными фото
00:19
Посол Канады раскрыла, чего требуют от Украины западные лидеры Видео
12 февраля, пятница
23:54
Степанов откровенно высказался о принудительной вакцинации Видео
23:45
Почему телефон не видит сим-карту – причины и способы их решения
23:25
"Я не продался": известный силач признался, кто уговорил его идти в Раду Видео
22:50
Минздрав выложил список стран, после поездки в которые обязателен карантин
22:35
Голубовская раскритиковала некоторые тесты на коронавирус
22:07
Какой чай продлевает жизнь – ответ ученых Видео
22:00
Путинская Россия ввела очередные санкции против Украины Видео
21:59
В Сенате призвали Байдена ударить санкциями по Северному потоку-2
21:42
Аллергия на животных: что нужно знать и как очистить помещение от аллергена Видео
21:41
Защита Трампа резко отреагировала на импичмент Видео
21:23
Астролог назвала самый напряженный период марта Видео
21:16
Диетолог назвала причину волчьего аппетита Видео
20:58
Зеленский срочно созывает заседание СНБО
20:37
В Украине для проезда фур заблокированы дороги в двух областях
20:31
Навальный на суде назвал судью оберштурмбанфюрером Видео
Реклама
20:15
Украина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросы Видео
20:13
Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2
19:58
Новоиспеченному главе Укроборонпрома отстегнули огромную премию "за эффективность" Видео
19:56
В Нацсовете сделали заявление о ликвидации "каналов Медведчука" через суд Видео
19:30
На Европу обрушились аномальные морозы Видео
19:15
Intel потроллила процессоры Apple и призвала переходить на ПК
19:01
Минздрав облегчил жизнь онкобольным, запустив новый сервис
19:01
Ведущий Орла и решки сломал ребро на съемках
18:56
Что подарить парню на 14 февраля Видео
18:44
В ЕС сделали заявление о словах Лаврова и Пескова про разрыв Москвы с Брюсселем Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять