Украина не получит новый транш от МВФ: в Фонде сделали заявление о провале переговоров

В МВФ отметили прогресс в переговорах с Украиной по пересмотру кредитной программы stand by.
Миссия Международного валютного фонда 12 февраля завершила свою работу в Украине. Результаты дискуссии свидетельствуют о том, что Киев не получит новый транш от кредитного донора. Переговоры будут продолжаться в дальнейшем, однако на данный момент стороны не смогли договориться о новом пересмотре кредитной программы stand by, заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает НВ.
Он рассказал, что эксперты Фонда в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля обсуждали с властями Украины ситуацию с прогрессом по вопросу внедрения реформ, которые Киев должен запустить в рамках договоренностей с МВФ. Дискуссия шла об усилении управления Нацбанком, оптимизации законодательного и регуляторного основания банковского надзора и финансового оздоровления, а также мерах, которые должны быть направлены на улучшение ситуации с налоговыми поступлениями.
Кроме того, стороны обговорили инициативы по внесению изменений в законодательство, связанных с работой антикоррупционных органов, правосудия, и меры в энергетическом секторе.Читайте такжеСМИ узнали о реакции МВФ на повышение тарифов в Украине
Люнгман уточнил, что переговоры проходили в положительном ключе, однако для того, чтобы первый пересмотр программы stand by был успешно завершен, следует вести дальнейшую дискуссию.
"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - подчеркнул представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
Таким образом, Украина пока не сможет получить следующий кредит от МВФ.
Сотрудничество Украины и МВФ
- Международный валютный фонд 9 июня 2020 года утвердил для Украины новую 18-месячную программу stand-by, в рамках которой Киев должен получить от МВФ 5 миллиардов долларов кредита. Первые 2,1$ млрд. украинскому государству уже предоставили.
- Согласно планам, Украина до конца прошлого года должна была получить еще 3,5 миллиарда долларов, но программа фактически была поставлена на паузу. Фонд требовал от Киева реализации пенсионной, медицинской, антикоррупционной и образовательной реформы.
- 11 января миссия МВФ возобновила свою работу в Киеве по вопросам пересмотра программы. Украинские чиновники отчитывались о выполнении реформ для получения новых траншей.
- 14 января министр финансов Сергей Марченко отметил, что украинские власти допускают ситуацию, при которой сотрудничество Украины с МВФ будет прекращено. В таком случае государство будет вынуждено пересмотреть бюджет на текущий год.
- 2 февраля советник президента Олег Устенко заявил, что переговоры о предоставлении Украине трех траншей МВФ идут на всех уровнях. Киев планировал получить 2,1$ млрд. долларов.