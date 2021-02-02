Новый транш от МВФ: у Зеленского прояснили судьбу кредита

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом относительно предоставления трех траншей.
Украина надеется получить три транша от МВФ на общую сумму более 2 млрд долларов.
"Переговоры с МВФ все еще продолжаются, и глава НБУ совершенно прав, когда говорит о тех траншах, которые мы можем получить в этом году. Один транш в прошлом году мы не получили, значит, он переносится на этот год. Плюс два транша, которые стояли в прогнозах на этот год. Каждый транш около 700 млн долларов, то есть в целом около 2,1 млрд долларов", — рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает телеканал Украина 24.
По словам Устенко, переговоры и дискуссия о получении транша идут на всех уровнях.
"Дискуссия продолжается. Она техническая. И, кроме НБУ, дискуссия идет с Министерством финансов, с Министерством юстиции и Кабинетом министров, так как обсуждаются вопросы, связанные с антикоррупционной архитектурой", — сказал он.
Транш МВФ - о чем ранее сообщал Главред:
- В Офисе президента Украины Владимира Зеленского заявляли, что Киев рассчитывает на получение нового транша от МВФ в конце 2020 – начале 2021 года. В Фонде, в свою очередь, ждали от Украины выполнения ряда условий.Президент Владимир Зеленский 2 января подтвердил информацию о том, что представители МВФ не собираются с визитом в Украину из-за скандального решения КСУ по е-декларациям.
- В Министерстве финансов заявили, что переговоры с Международным валютным фондом, в рамках которых Киев презентовал Фонду проект бюджета на будущий год, завершились успешно. Вследствие этого МВФ предоставляет возможность пересмотра программы сотрудничества stand-by и намерен продолжить процесс предоставления нового кредита Украине.