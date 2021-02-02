Новый транш от МВФ: у Зеленского прояснили судьбу кредита

У Зеленского рассказали о надеждах на три транша МВФ / Reuters

Украина надеется получить три транша от МВФ на общую сумму более 2 млрд долларов.

"Переговоры с МВФ все еще продолжаются, и глава НБУ совершенно прав, когда говорит о тех траншах, которые мы можем получить в этом году. Один транш в прошлом году мы не получили, значит, он переносится на этот год. Плюс два транша, которые стояли в прогнозах на этот год. Каждый транш около 700 млн долларов, то есть в целом около 2,1 млрд долларов", — рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, передает телеканал Украина 24.

По словам Устенко, переговоры и дискуссия о получении транша идут на всех уровнях.

"Дискуссия продолжается. Она техническая. И, кроме НБУ, дискуссия идет с Министерством финансов, с Министерством юстиции и Кабинетом министров, так как обсуждаются вопросы, связанные с антикоррупционной архитектурой", — сказал он.

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