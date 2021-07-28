В Україні скасували підвищення тарифів на електроенергію з 1 серпня

Тарифи на електроенергію / Reuters

В Україні з 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт - год.

"Враховуючи необхідність продовження захисту побутових споживачів від різкого зростання ціни на електричну енергію, пропонується продовжити термін дії діючої моделі ВСО ще на один місяць, до 31.08.2021", - йдеться в проекті постанови.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, уряд сьогодні затвердив відповідне рішення.

"Разом з усіма зацікавленими сторонами ми працюємо над тим, щоб збалансувати ринок електроенергії і одночасно залишити ціни для переважної більшості українців без підвищень", – написав він.

Також він нагадав, що цього року тарифи на тепло і гарячу воду повністю встановлюють місцеві органи влади.

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"Це важлива частина реформи децентралізації, адже такі новації підштовхують місцевих керівників більше не закривати очі на неефективність власних комунальних підприємств", – зазначив Шмигаль.

Варто відзначити, що востаннє Кабмін підвищував тариф 1 січня 2021-го (до 1,68 грн/кВтг), вперше за три роки.

Передбачалося, що липень буде останнім місяцем, коли ціна на електроенергію залишається низькою – 1,68 грн/кВтг. З 1 серпня в силу повинна вступити оновлена модель механізму спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення (ПСО).

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Кабмін продовжив механізм дії ПСО - ціна на електроенергію для населення до 1 серпня залишається на рівні 1,68 грн за кВтг.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила у другому повторному читанні законопроект №2458. Закон передбачає введення абонплати на всі комунальні послуги, крім електроенергії. Зокрема, абонплата на воду та опалення складе близько 32,19 грн, на сміття – в межах 15,2 грн.

Керівник Нацкомісії з енергетики Валерій Тарасюк заявив про те, що у влади України немає іншого виходу, окрім як порівнювати поступово тариф на електроенергію для споживачів і промисловості. І вже незабаром має бути прийнято рішення про механізм.