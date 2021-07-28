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В Украине отменили повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа

28 июля 2021, 16:42
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Кабинет министров оставил без изменений до 31 августа цену на электроэнергию.

Электроэнергия
Тарифы на электроэнергию / Reuters

В Украине с 1 августа тариф на электроэнергию для населения останется без изменений – 1,68 грн за кВт-час.

"Учитывая необходимость продолжения защиты бытовых потребителей от резкого роста цены на электрическую энергию, предлагается продлить срок действия действующей модели ВСО еще на один месяц, до 31.08.2021", — говорится в проекте постановления.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, правительство сегодня утвердило соответствующее решение.

"Вместе со всеми заинтересованными сторонами мы работаем над тем, чтобы сбалансировать рынок электроэнергии и одновременно оставить цены для подавляющего большинства украинцев без повышений", – написал он.

Также он напомнил, что в этом году тарифы на тепло и горячую воду полностью устанавливают местные органы власти.

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"Это важная часть реформы децентрализации, ведь такие новации подталкивают местных руководителей больше не закрывать глаза на неэффективность собственных коммунальных предприятий", – отметил Шмыгаль.

Стоит отметить, что в последний раз Кабмин повышал тариф 1 января 2021-го (до 1,68 грн/кВтч), впервые за три года.

Предполагалось, что июль будет последним месяцем, когда цена на электроэнергию остается низкой – 1,68 грн/кВтч. С 1 августа в силу должна вступить обновленная модель механизма специальных обязательств по обеспечению электроэнергией населения (ПСО).

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Кабмин продлил механизм действия ПСО – цена на электроэнергию для населения до 1 августа остается на уровне 1,68 грн за кВтч.

Напомним, Верховная Рада одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458. Закон предусматривает введение абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. В частности, абонплата на воду и отопление составит около 32,19 грн, на мусор – в пределах 15,2 грн.

Далее, руководитель Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк заявил о том, что у властей Украины нет другого выхода, кроме как сравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. И уже вскоре должно быть принято решение о механизме.

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