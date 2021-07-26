С 1 августа в Украине введут новые тарифы на свет - Минэнергетики

Киев тарифы / УНИАН

Руководство Министерства энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками энергетического рынка прорабатывает варианты повышения тарифов на электроэнергию уже с 1 августа нынешнего года. Об этом сообщается в ответе министерства на запрос УНИАН.

Таким образом, ведомство в ближайшее время представит новую модель специальных обязательств на рынке электрической энергии (ПСО), которым, в том числе, регулируются тарифы для населения.

"Касательно модели специальных обязанностей на рынке электрической энергии и соответственно тарифов на электрическую энергию сообщаем, что в настоящее время вопрос прорабатывается совместно с НКРЭКУ и участниками рынка", − заявили представители ведомства.

При этом в пресс-службе Минэнерго не уточнила, какие именно варианты тарифных изменений будут предложены.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что 28 декабря минувшего года украинский Кабинет министров отменил льготный тариф на свет в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей.

Как заявлял и.о. министра энергетики Юрий Витренко, с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн за киловатт-час.

Позднее Рада одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458. Закон предусматривает введение абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. В частности, абонплата на воду и отопление составит около 32,19 грн, на мусор – в пределах 15,2 грн.

Далее, руководитель Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк заявил о том, что у властей Украины нет другого выхода, кроме как сравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. И уже вскоре должно быть принято решение о механизме.