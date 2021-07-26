УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

С 1 августа в Украине введут новые тарифы на свет - Минэнергетики

26 июля 2021, 11:51
Прослушать новость
Остановить

В профильном ведомстве говорят, что в ближайшее время представят новую модель специальных обязательств на рынке электрической энергии для украинцев.

Киев тарифы
Киев тарифы / УНИАН

Руководство Министерства энергетики совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками энергетического рынка прорабатывает варианты повышения тарифов на электроэнергию уже с 1 августа нынешнего года. Об этом сообщается в ответе министерства на запрос УНИАН.

Таким образом, ведомство в ближайшее время представит новую модель специальных обязательств на рынке электрической энергии (ПСО), которым, в том числе, регулируются тарифы для населения.

"Касательно модели специальных обязанностей на рынке электрической энергии и соответственно тарифов на электрическую энергию сообщаем, что в настоящее время вопрос прорабатывается совместно с НКРЭКУ и участниками рынка", − заявили представители ведомства.

При этом в пресс-службе Минэнерго не уточнила, какие именно варианты тарифных изменений будут предложены.

Читайте такжеЭнергетический терроризм: зачем в Украине снова пытаются повысить тарифы на электроэнергию

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о том, что 28 декабря минувшего года украинский Кабинет министров отменил льготный тариф на свет в размере 90 копеек/киловатт-час на первые 100 киловатт-час для бытовых потребителей.

Как заявлял и.о. министра энергетики Юрий Витренко, с 1 января 2021 года весь объем потребленной электроэнергии бытовые потребители будут оплачивать по единому тарифу - 1,68 грн за киловатт-час.

Позднее Рада одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458. Закон предусматривает введение абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. В частности, абонплата на воду и отопление составит около 32,19 грн, на мусор – в пределах 15,2 грн.

Далее, руководитель Нацкомиссии по энергетике Валерий Тарасюк заявил о том, что у властей Украины нет другого выхода, кроме как сравнивать постепенно тариф на электроэнергию для потребителей и промышленности. И уже вскоре должно быть принято решение о механизме.

новости Украины новые тарифы тарифы на свет
Сейчас вы просматриваете новость «С 1 августа в Украине введут новые тарифы на свет - Минэнергетики». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Внезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делатьВнезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делать Самые модные летние брюки женские 2021, в которых можно бесконечно гулять даже в жаруСамые модные летние брюки женские 2021, в которых можно бесконечно гулять даже в жару Гороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: неожиданная встреча, обман или романтическое свиданиеГороскоп на 25 июля для всех знаков Зодиака: неожиданная встреча, обман или романтическое свидание В Днепре прямо во время операции умер парнишка-десятиклассникВ Днепре прямо во время операции умер парнишка-десятиклассник Третий срок АваковаТретий срок Авакова

Последние новости

12:16

СМИ назвали имена двух кандидатов на должность посла США в Украине

12:11

"Вакцинируйтесь прямо сейчас": в ВОЗ назвали сроки вспышки штамма Дельта в Украине Видео

12:08

Мимо вакцины: штамм Дельта ускользает от иммунной системы - Голубовская Видео

12:06

В горах Индии произошел разрушительный камнепад: погибли 9 туристов, трое - пострадали Видео

11:51

С 1 августа в Украине введут новые тарифы на свет - Минэнергетики Видео

Реклама
11:24

Лукашенко может использовать российские войска в Беларуси для шантажа Украины - Тихановская Видео

11:23

Лунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

11:20

Пошла искать маму в открытое окно: в Запорожье нацгвардеец спас двухлетнюю девочку от смерти Видео

11:17

Разжарит до +36 градусов: украинцев предупредили о возвращении экстремальной жары Видео

11:16

В киевских дворах будут брать деньги за парковку

11:09

Употребление любимого всеми овоща может увеличить риск трех серьезных заболеваний Видео

10:49

"Хочу пожить без сабли": Харлан взяла паузу в карьере после провала на Олимпиаде в Токио Видео

10:38

В Киевской области резко взлетела стоимость проезда в маршрутках: названы новые цены Видео

10:33

Одна вырывалась, другая истошно вопила: в Винницкой области задержали насильника девушек-подростков Видео

10:19

Финансовый гороскоп на неделю 26 июля - 1 августа: кого ждет успешный шоппинг, а кого режим экономии

09:53

Украина превращается в Грецию: синоптик назвал сроки необратимого феномена Видео

09:47

В Сети показали, как Черногору "омывают" волны облаков: волшебное видео карпатского "моря" Видео

09:41

"Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель

09:00

Миллиардные убытки и транзит от РФ "на нуле": что ждет Украину после запуска СП-2

08:57

Облил преподавателя фекалиями: на Буковине к скандальному отцу студента нагрянули силовики Видео

Реклама
08:21

Рекорд: зафиксирован минимум жертв COVID-19 в Украине за сутки с начала года Видео

08:15

Дельта-штамм серьезно угрожает Украине: эпидемиолог дал мрачный прогноз Видео

08:04

В Украину возвращается аномальная жара Видео

08:01

Крах СП-2 и удар по планам Байдена: журналист заявил о бунте в Белом доме из-за России Видео

07:47

Чего ждать вакцинированным от "Дельты" мнение

07:32

Украинскую армию нужно готовить к возможному применению оружия для освобождения Донбасса – Грымчак

07:10

Десант на юге Украины и захват острова змеиный: Саакашвили раскрыл новые планы Путина Видео

06:53

Языковой скандал в Харькове: продавщица пыталась обмануть владельца и осталась без работы

06:40

Земельный вопрос станет турбодрайвером тысяч конфликтов между украинцами мнение

06:02

Станет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в Украине Видео

05:28

"Хватит валять дурака – возвращайтесь в Россию": вице-спикер Госдумы оскорбил Украину Видео

05:02

Дочь Мика Джаггера топлес произвела фурор идеальными формами

04:22

10 простых способов привести себя в форму летом: советы от профи

03:51

В моду на осень 2021 возвращаются обворожительные юбки в стиле 50-х, которые меняют походку Видео

03:02

Надя Дорофеева в крошечном бикини свела с ума красотой на домашней вечеринке

02:16

Астрологи назвали долгожителей среди знаков Зодиака Видео

01:37

Шутер Plants vs Zombies и теннис: cтала известна августовская подборка игр PS Plus Видео

00:51

Коронавирус снижает интеллект инфицированных - ученые

00:19

Гороскоп на 26 июля для всех знаков Зодиака: выигрыш, новое знакомство или сплетни

25 июля, воскресенье
23:58

Диетологи назвали причину, почему нельзя есть после шести вечера Видео

Реклама
23:23

В Украину надвигается мощный циклон со штормом и дождями Видео

23:21

Над Норвегией пронесся метеорит: появилось захватывающее видео с "огненным шаром" Видео

22:51

Комаровский назвал главное правило, как укрепить иммунитет Видео

22:36

Известный блогер-антивакцинатор умер от коронавируса

22:00

Ушлый коп из Измаила обокрал коллег на 300 тыс. долларов и сбежал: теперь его разыскивает полиция

21:29

Какие страны ЕС уже пускают украинцев: полный список и правила въезда Видео

21:26

Важное открытие: на Земле нашли место, где нет ничего живого

21:00

В Украине массово горят поля с пшеничными посевами

20:59

Самые опасные предметы в доме, которые притягивают бедность и несчастье Видео

20:08

Кричал и бросался на людей: в Киеве известный украинский актер устроил драку посреди ночи Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять