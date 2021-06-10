В Україні піднімуть прожитковий мінімум удвічі: що чекає українців

В Україні в 2,5 рази піднімуть прожитковий мінімум / УНІАН

В Україні готові підняти прожитковий мінімум і поміняти методологію його розрахунку. Разом з прожитковим мінімумом інші виплати підніматися будуть, але за іншими нормами.

Як відомо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №3515, який регулює норми формування прожиткового мінімуму. У цьому законопроекті пропонується нова методика нарахування прожиткового мінімуму - у відсотковому співвідношенні до середньомісячної зарплати в Україні за рік, що передує року формування державного бюджету з урахуванням прогнозу інфляції поточного року.

У 2021 році процентне співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної зарплати має скласти не менше 40%, а до 2030 року – 50%. Щорічно сума прожиткового мінімуму буде підніматися на 1%.

Приклад: у 2020 році середня заробітна плата склала 11 591 гривню. Прогноз НБУ за рівнем інфляції - 8%.

Значить в 2022 році мінімальний прожитковий мінімум повинен скласти 5 132 гривні. А це майже в 2,5 рази більше, ніж сума прожиткового мінімуму в 2021 році.

Суми прожиткового мінімуму можуть переглянути вже через 3 місяці після прийняття бюджету, але якщо для цього не буде причин, то він не буде змінюватися протягом 12 місяців.

Крім того, за новим законопроектом можуть бути встановлені однакові прожиткові мінімуми для всіх категорій громадян.

Які норми прожиткового мінімуму діють зараз в Україні.

З 1 грудня 2020 року були встановлені такі мінімуми:

Загальний - 2 189 гривень

Діти до 6 років - 1 921 гривня

Діти віком від 6 до 18 років - 2 395 гривень

Працездатні громадяни - 2 270 гривень

Особи, які втратили працездатність - 1 769 гривень

Зараз суми прожиткового мінімуму переглядають двічі на рік, але виплати збільшуються в середньому на 50-1120 гривень. Такі суми прожиткового мінімуму не покривають за фактом витрат навіть на найнеобхідніше.

читайте такожУ Мінсоцполітики пояснили, що буде в Україні з прожитковим мінімумом

Крім того, в Міністерстві соціальної політики щомісяця визначають "фактичний прожитковий мінімум", який на даний момент становить суму в два рази більшу, ніж встановлена, пише 24tv.ua.

У квітні 2021 року такий прожитковий мінімум склав 4 480 гривень, для дітей до 6 років – 3 953 гривні, для дітей від 6 до 18 років – 4 872 гривні, для працездатних – 4 421 гривню (з урахуванням обов'язкових платежів – 5 492 гривні), для непрацездатних – 3 628 гривень.

Прожитковий мінімум в Україні - про що повідомлялося раніше:

Керівництво Міністерства соціальної політики розробило дорожню карту збільшення прожиткового мінімуму для українців.

У 2022 році Мінсоцполітики бажає підняти рівень прожиткового мінімуму на 14%, в 2023 році – на 15%, а в 2024 – на 25%.