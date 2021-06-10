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В Украине поднимут прожиточный минимум вдвое: что ждет украинцев

10 июня 2021, 23:29
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Власть готовиться поднять прожиточный минимум в 2,5 раза.

Деньги, кошелек
В Украине в 2,5 раза поднимут прожиточный минимум / УНИАН

В Украине готовы поднять прожиточный минимум и поменять методологию его расчета. Вместе с прожиточным минимумом остальные выплаты подниматься будут, но по другим нормам.

Как известно, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3515, который регулирует нормы формирования прожиточного минимума. В этом законопроекте предлагается новая методика начисления прожиточного минимума – в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета с учетом прогноза инфляции текущего года.

В 2021 году процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составить не менее 40%, а к 2030 году – 50%. Ежегодно сумма прожиточного минимума будет подниматься на 1%.

Пример: в 2020 году средняя заработная плата составила 11 591 гривну. Прогноз НБУ по уровню инфляции – 8%.

Значит в 2022 году минимальный прожиточный минимум должен составить 5 132 гривны. А это почти в 2,5 раза больше, чем сумма прожиточного минимума в 2021 году.

Суммы прожиточного минимума могут пересмотреть уже через 3 месяца после принятия бюджета, но если для этого не будет причин, то он не будет меняться в течение 12 месяцев.

Кроме того, по новому законопроекту могут быть установлены одинаковые прожиточные минимумы для всех категорий граждан.

Какие нормы прожиточного минимума действуют сейчас в Украине.

С 1 декабря 2020 года были установлены такие минимумы:

  • Общий - 2 189 гривен
  • Дети до 6 лет - 1 921 гривна
  • Дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2 395 гривен
  • Трудоспособные граждане - 2 270 гривен
  • Лица, которые утратили работоспособность - 1 769 гривен

Сейчас суммы прожиточного минимума пересматривают дважды в год, но выплаты увеличиваются в среднем на 50-1120 гривен. Такие суммы прожиточного минимума не покрывают по факту затрат даже на самое необходимое.

Читайте такжеВ Минсоцполитики объяснили, что будет в Украине с прожиточным минимумом

Кроме того, в Министерстве социальной политики ежемесячно определяют "фактический прожиточный минимум", который на данный момент составляет сумму в два раз большую, чем установлена, пишет 24tv.ua.

В апреле 2021 года такой прожиточный минимум составил 4 480 гривен, для детей до 6 лет – 3 953 гривны, для детей от 6 до 18 лет – 4 872 гривны, для трудоспособных – 4 421 гривну (с учетом обязательных платежей – 5 492 гривны), для нетрудоспособных – 3 628 гривен.

Прожиточный минимум в Украине – о чем сообщалось ранее:

Руководство Министерства социальной политики разработало дорожную карту увеличения прожиточного минимума для украинцев.

В 2022 году Минсоцполитики желает поднять уровень прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, а в 2024 – на 25%.

прожиточный минимум
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