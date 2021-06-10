В Украине поднимут прожиточный минимум вдвое: что ждет украинцев

Власть готовиться поднять прожиточный минимум в 2,5 раза.
В Украине готовы поднять прожиточный минимум и поменять методологию его расчета. Вместе с прожиточным минимумом остальные выплаты подниматься будут, но по другим нормам.
Как известно, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3515, который регулирует нормы формирования прожиточного минимума. В этом законопроекте предлагается новая методика начисления прожиточного минимума – в процентном соотношении к среднемесячной зарплате в Украине за год, предшествующий году формирования государственного бюджета с учетом прогноза инфляции текущего года.
В 2021 году процентное соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной зарплате должно составить не менее 40%, а к 2030 году – 50%. Ежегодно сумма прожиточного минимума будет подниматься на 1%.
Пример: в 2020 году средняя заработная плата составила 11 591 гривну. Прогноз НБУ по уровню инфляции – 8%.
Значит в 2022 году минимальный прожиточный минимум должен составить 5 132 гривны. А это почти в 2,5 раза больше, чем сумма прожиточного минимума в 2021 году.
Суммы прожиточного минимума могут пересмотреть уже через 3 месяца после принятия бюджета, но если для этого не будет причин, то он не будет меняться в течение 12 месяцев.
Кроме того, по новому законопроекту могут быть установлены одинаковые прожиточные минимумы для всех категорий граждан.
Какие нормы прожиточного минимума действуют сейчас в Украине.
С 1 декабря 2020 года были установлены такие минимумы:
- Общий - 2 189 гривен
- Дети до 6 лет - 1 921 гривна
- Дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2 395 гривен
- Трудоспособные граждане - 2 270 гривен
- Лица, которые утратили работоспособность - 1 769 гривен
Сейчас суммы прожиточного минимума пересматривают дважды в год, но выплаты увеличиваются в среднем на 50-1120 гривен. Такие суммы прожиточного минимума не покрывают по факту затрат даже на самое необходимое.
Читайте такжеВ Минсоцполитики объяснили, что будет в Украине с прожиточным минимумом
Кроме того, в Министерстве социальной политики ежемесячно определяют "фактический прожиточный минимум", который на данный момент составляет сумму в два раз большую, чем установлена, пишет 24tv.ua.
В апреле 2021 года такой прожиточный минимум составил 4 480 гривен, для детей до 6 лет – 3 953 гривны, для детей от 6 до 18 лет – 4 872 гривны, для трудоспособных – 4 421 гривну (с учетом обязательных платежей – 5 492 гривны), для нетрудоспособных – 3 628 гривен.
Прожиточный минимум в Украине – о чем сообщалось ранее:
Руководство Министерства социальной политики разработало дорожную карту увеличения прожиточного минимума для украинцев.
В 2022 году Минсоцполитики желает поднять уровень прожиточного минимума на 14%, в 2023 году – на 15%, а в 2024 – на 25%.